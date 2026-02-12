Deze elektrische SUV daagt de Skoda Elroq en Kia EV3 uit (maar is véél goedkoper)

Nieuws

De Skoda Elroq en de Kia EV3 waren de populairste auto's van Nederland in 2025. Als je een vergelijkbare auto voor minder geld zoekt, moet je echter bij de Leapmotor B10 zijn. Via onze handige private lease vergelijker is de Chinese SUV maandelijks véél goedkoper dan zijn grote concurrenten.

Over de Leapmotor B10

De Leapmotor B10 heb je al vanaf 419 euro per maand. Dat is een relatief scherpe prijs, zeker als je dit vergelijkt met zijn grote concurrenten: de Skoda Elroq en de Kia EV3. De Tsjechische SUV kost namelijk minimaal 464 euro, de Koreaan kost zelfs minimaal 539 euro. En daarbovenop zijn dit de basismodellen die vrij karig zijn uitgerust. Bij de Leapmotor B10 krijg je meteen te maken met een flinke uitrustingslijst.

Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de B10, en heeft het model ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder. De Leapmotor B10 private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten + Rijk uitgerust, ook de instapper - Wel erg actieve rijhulpsystemen + Erg ruim - Mogelijk imagoprobleem

door Chinese afkomst + Comfortabel geveerd - Vrij anoniem uiterlijk

Leapmotor B10 Life

Wat betreft uitrustingsniveaus heb je bij de Leapmotor B10 de keuze uit Life en Design. Al vanaf het basismodel (Life) is de B10 rijk uitgerust:

Stoffen bekleding

Panoramadak met elektrisch zonnescherm

Automatische airconditioning

Draadloze telefoonlader

8,8 inch digitaal instrumentencluster

14,6 inch infotainmentscherm met Apple CarPlay en Android Auto

Online navigatie en DAB+

360 graden achteruitrijcamera

Parkeersensoren achter

Adaptive Cruise Control

Rijstrookassistentie (Lane Centering & Lane Keep Assist)

Dodehoekwaarschuwing

Autonomous Emergency Braking

LED-verlichting rondom

18 inch lichtmetalen velgen

Warmtepomp

Vehicle-to-Load functie

Specificaties

Uitvoering 56,2 kWh 67,1 kWh Vermogen 218 pk 218 pk Koppel 240 Nm 240 Nm Accucapaciteit 56,2 kWh 67,1 kWh Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,2 kWh / 100 km 17,3 kWh / 100 km WLTP-actieradius 361 km 434 km Laadvermogen 11 kW 11 kW Laadtijd (30%-80%) 2 u 30 min 3 u Snellaadvermogen 140 kW 168 kW Snellaadtijd (30%-80%) 16 min 18 min

De Leapmotor B10 is een ruime en ook technisch sterke SUV. Dat maakt de Chinees samen met zijn scherpe prijs en rijke standaarduitrusting een geduchte concurrent voor de Elroq en EV3. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease maakt autorijden een stuk eenvoudiger en zorgt voor meer grip op je financiën. Je betaalt namelijk een vast bedrag per maand, waarin vrijwel alle kosten voor de auto al zijn inbegrepen – denk aan afschrijving, verzekering en onderhoud. Zo voorkom je verrassingen, zoals dure reparaties of een jaarlijkse verzekeringsrekening. Het enige wat je zelf nog moet regelen, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit om de auto te kunnen gebruiken.