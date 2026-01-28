Deze nieuwe Toyota is de goedkoopste hybride van Nederland in 2026

Nieuws

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een hybride auto. De allergoedkoopste van het land? Dat is de nieuwe Toyota Aygo X Hybrid: je rijdt het model al vanaf 299 euro via onze private lease vergelijker.

De beste Toyota Aygo X Hybrid-deals

Over de Toyota Aygo X Hybrid

Over 2025 was de Toyota Aygo X de allerpopulairste Toyota in Nederland. Ook wat betreft private lease is het model de populairste, zelfs als het om alle merken gaat. Toch heeft Toyota de Aygo X flink aangepakt.

Er is namelijk een nieuwe Aygo X. Deze Aygo X heeft een elektromotor en een batterij erbij gekregen, waardoor de stadsauto een hybride is geworden. Dat moet vast een hoop extra kosten, hoor ik je denken. Maar dat valt allerminst mee. De vernieuwde Toyota Aygo X Hybrid heb je al vanaf 299 euro per maand. Daarmee is de stadsauto bij Toyota slechts 20 euro duurder dan zijn voorganger.

Pluspunten Minpunten + Rijke standaard (veiligheids)uitrusting

+ Superzuinig

+ Veel rapper als hybride – Interieur oogt enigszins goedkoop

– Instaphoek bij achterportier is krap

– Zitting stoelen aan de korte kant

Ooit was de Aygo X in een erg karige en naamloze uitvoering verkrijgbaar. Daar ontbrak onder andere een radio. Gelukkig private lease je de hatchback tegenwoordig vanaf de Play-uitvoering. Standaard zijn onder andere adaptieve cruise control, LED-dagrijverlichting, een achteruitrijcamera, airconditioning, lane departure-waarschuwing en een 9 inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto.

Ben je benieuwd naar de technische specificaties van de Aygo X? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.

Uitvoering 1.5 Hybrid 115 Vermogen 116 pk Koppel 141 Nm Aandrijflijn (brandstof) Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 3,7 l/100 km (1 op 27) 0-100 sprint 9,2 s CO₂-uitstoot (WLTP) 85 g/km

Toyota Aygo X Play

De standaarduitvoering van de Toyota Aygo X heet ‘Play’. Deze versie van de stadsauto is al rijk uitgerust met onder andere standaard:

Cruise control

LED-lichten dagrijverlichting

Leren stuurwiel

Achteruitrijcamera

Airconditioning

17 inch stalen velgen

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrisch bedienbare ramen voor

Remassistent

Botsingswaarschuwing

Lane departure-waarschuwing

9 inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto

7 inch digitaal instrumentarium

De nieuwe Toyota Aygo X is de goedkoopste manier om in een hybride auto te rijden in 2026. Wil je toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.