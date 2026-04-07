De leukste SUV van 2026 is plotseling spotgoedkoop
We zijn een beetje verliefd op de Renault 4, net zoals we dat eerder al waren op de Renault 5. Zowel om te rijden als om te zien is het wat ons betreft de leukste SUV van het moment. De goedkoopste manier om zo'n R4 te bemachtigen? Private lease natuurlijk. Bij Renault vind je de allerbeste deal.
Over de Renault 4
Via Renault private lease je de Renault 4 al vanaf 439 euro per maand. Dit is een scherpe prijs, zeker als je kijkt naar de ruimte die de 4 biedt. Je hebt meer dan genoeg voor het hele gezin. Verder maakt de Franse SUV furore met zijn looks en charmes. Zijn er nog meer voordelen, en zijn er ook nadelen te ontdekken?
|Pluspunten
|Minpunten
|Leuke en originele vormgeving
|Actieradius is zo-zo (max 409 km)
|Ruimtelijk, genoeg voor het gezin
|Geen P-stand automaat
|Comfortabele vering
|Laadsnelheid niet baanbrekend
Benieuwd naar alle technische specificaties van de Renault 4? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius, het gemiddelde verbruik en het laadvermogen zijn vermeld.
Specificaties
|Uitvoering
|120 pk urban range
|150 pk comfort range
|Vermogen
|120 pk
|150 pk
|Koppel
|225 Nm
|245 Nm
|0-100 sprint
|9,0 s
|8,0 s
|Accucapaciteit (kWh)
|40 kWh
|52 kWh
|Batterijtype
|Lithium-ion
|Lithium-ion
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|14,2 kWh/100 km
|15,1 kWh/100 km
|WLTP-actieradius (km)
|308
|409
|Laadvermogen (kW)
|11
|11
|Laadtijd (15%-100%)
|2 u 37 min
|3 u 13 min
|Snellaadvermogen (kW)
|80
|100
|Snellaadtijd (15%-80%)
|30 min
|30 min
Renault 4 Evolution
De Renault 4 is momenteel verkrijgbaar in drie uitrustingsniveau’s: de Evolution, de Techno en de Iconic. Eerstgenoemde is de instapper, maar dat wil niet zeggen dat je er bekaaid vanaf komt met deze uitvoering. Standaard zijn onder andere:
- Cruise control
- Climate control
- 18 inch lichmetalen velgen
- Parkeersensoren achter
- Achteruitrijcamera
- Automatische airconditioning
- LED-verlichting rondom
- Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
- Elektrische bedienbare ramen
- Actieve rijbaanassistentie
- Vermoeiheidsherkenning
- Warmtepomp
- 7 inch digitaal instrumentarium
- 10 inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto
De Renault 4 is een origineel vormgegeven elektrische auto en een goede kandidaat voor mensen die op zoek zijn naar een leuke en capabele EV voor het hele gezin.
Waarom kiezen voor private lease?
Private lease zorgt voor gemak tijdens het autorijden, omdat je één vast maandbedrag betaalt waarin vrijwel alle autokosten al zitten. Zaken als afschrijving, onderhoud en verzekering zijn dus geregeld, waardoor jij je daar geen zorgen over hoeft te maken. Het enige waar je nog zelf voor opdraait, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit. Zo kun je onbezorgd de weg op.
