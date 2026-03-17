Italiaanse SUV daagt dure Duitsers uit, maar is véél goedkoper

Door Shane Jebbink
Deze Italiaanse SUV daagt in 2026 zijn Duitse dure concurrenten uit met een wel heel scherpe prijs : je kunt de Fiat Grande Panda al vanaf 329 euro per maand rijden!

De beste Fiat Grande Panda deals

Over de Fiat Grande Panda

De Fiat Grande Panda is een moderne vertaling van de oer-Panda uit de jaren 80. Zijn retrodesign is in ieder geval al erg geslaagd, en ook de prijs maakt de EV interessant. In onze private lease vergelijker vind je de Grande Panda namelijk al vanaf 329 euro per maand.

Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de Grande Panda, en heeft de Fiat ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder. De Fiat Grande Panda private lease je via Auto Review.

+ Ruimer dan je denkt - Met krullader alleen 7 kW driefasenladen
+ Leuk retrodesign - Actieradius (320 km) redelijk beperkt
+ Rijk uitgerust, waaronder handige laadkabel       - De hybride-uitvoering is een stuk duurder

Fiat Grande Panda uitrusting

De Fiat Grande Panda is vanaf de instapper al rijk uitgerust. Dit uitrustingsniveau heet ‘RED’ en heeft standaard al zaken als cruise control, parkeersensoren achter, LED verlichting rondom, airconditioning, elektrisch bedienbare ramen, lane departure waarschuwing, een 10 inch digitaal instrumentarium en een 10,25 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

Voor meer luxe als lichtmetalen velgen, privacy glass, 11 kW laden, climate control en een achteruitrijcamera bestel je de Fiat Grande Panda als ‘La Prima’.

Prijstechnisch is de elektrische versie veel interessanter dan de hybride variant. Benieuwd naar de specificaties? Die vind je hieronder voor beide uitrustingniveau's!

Specificaties

Uitvoering RED La Prima
Vermogen (pk) 113 113
Koppel (Nm) 122 122
0-100 sprint (seconden) 11,0 11,5
Accucapaciteit (kWh) 44 44
Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,4 kWh/100 km 17,4 kWh/100 km
WLTP-actieradius (km) 320 320
Laadvermogen (kW) 7,4 11
Laadtijd (20-80%) 3 u 43 min 2 u 55 min
Snellaad-vermogen (kW) 100 kW 100 kW
Snellaadtijd (20-80%) 33 min 33 min

Fiat Grande Panda private lease

De Fiat Grande Panda is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 329,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Fiat Grande Panda private lease prijzen.

De Fiat Grande Panda is een geslaagde moderne en elektrische interpretatie van de allereerste Fiat Panda. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.

Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen.

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Geniale GTI
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact