Een van de populairste auto's van Nederland is plotseling spotgoedkoop

De Kia Picanto is een van de bestverkochte auto's van Nederland. Er is echter een voordeligere manier om in de stadsauto te rijden: met private lease. Via onze vergelijker vind je de Picanto al vanaf 259 euro!

Over de Kia Picanto

Op dit moment is de Kia Picanto een van de voordeligste auto's die verkrijgbaar is via onze private lease vergelijker. Je rijdt al vanaf 259 euro per maand in de Koreaanse hatchback. Daarvoor krijg je ook nog eens een auto die recentelijk nog grondig is aangepakt door Kia. We noemen enkele belangrijke technische specificaties en de voor- en nadelen van deze auto. De Kia Picanto private lease je via Auto Review.

Specificaties

Uitvoering 1.0 DPi Vermogen 63 pk Koppel 93 Nm Aandrijflijn Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,9 l/100 km (1 op 20,4) 0-100 sprint 15,4 s CO2-uitstoot (WLTP) 110 g/km

Pluspunten



+ Rijke standaarduitrusting voor een stadsauto

+ Interieur is verrassend ruim

+ Met facelift een stoer en nieuw uiterlijk

Minpunten

- Standaard als vierzitter, geen vijfzitter

- Rumoerige motor, mist pit

- Niet beschikbaar met elektrificatie

Kia Picanto DynamicLine

Je bestelt de Kia Picanto vanaf het DynamicLine-uitrustingsniveau. Al met de standaarduitrusting is de Picanto voor een stadsauto rijk uitgerust:

Cruisecontrol

Airconditioning

14 inch stalen velgen

Reservewiel (thuiskomer)

Achteruitrijcamera

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Start/stop-systeem

Lane departure-waarschuwing

8-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

10,7 inch digitaal instrumentarium

Kia Picanto private lease

De Kia Picanto is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 259,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Picanto private lease prijzen.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease maakt autorijden eenvoudiger en voorspelbaarder. Je betaalt namelijk een vast maandelijks bedrag waarin vrijwel alle autokosten zijn inbegrepen, zoals afschrijving, verzekering en onderhoud. Hierdoor heb je meer financieel overzicht en hoef je je geen zorgen te maken over onverwachte kosten. Het enige waar je zelf nog rekening mee moet houden, zijn de kosten voor brandstof.