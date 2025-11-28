Een van de populairste auto's van Nederland is plotseling spotgoedkoop
De Kia Picanto is een van de bestverkochte auto's van Nederland. Er is echter een voordeligere manier om in de stadsauto te rijden: met private lease. Via onze vergelijker vind je de Picanto al vanaf 259 euro!
Ga naar de goedkope Kia Picanto
Buitengewoon veel ruimte en een enorm rijbereik. De elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Alleen dit jaar nog 17% bijtelling.
Over de Kia Picanto
Op dit moment is de Kia Picanto een van de voordeligste auto's die verkrijgbaar is via onze private lease vergelijker. Je rijdt al vanaf 259 euro per maand in de Koreaanse hatchback. Daarvoor krijg je ook nog eens een auto die recentelijk nog grondig is aangepakt door Kia. We noemen enkele belangrijke technische specificaties en de voor- en nadelen van deze auto. De Kia Picanto private lease je via Auto Review.
Specificaties
|Uitvoering
|1.0 DPi
|Vermogen
|63 pk
|Koppel
|93 Nm
|Aandrijflijn
|Benzine
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|4,9 l/100 km (1 op 20,4)
|0-100 sprint
|15,4 s
|CO2-uitstoot (WLTP)
|110 g/km
Pluspunten
+ Rijke standaarduitrusting voor een stadsauto
+ Interieur is verrassend ruim
+ Met facelift een stoer en nieuw uiterlijk
Minpunten
- Standaard als vierzitter, geen vijfzitter
- Rumoerige motor, mist pit
- Niet beschikbaar met elektrificatie
Kia Picanto DynamicLine
Je bestelt de Kia Picanto vanaf het DynamicLine-uitrustingsniveau. Al met de standaarduitrusting is de Picanto voor een stadsauto rijk uitgerust:
- Cruisecontrol
- Airconditioning
- 14 inch stalen velgen
- Reservewiel (thuiskomer)
- Achteruitrijcamera
- LED-verlichting rondom
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels
- Elektrische bedienbare ramen
- Start/stop-systeem
- Lane departure-waarschuwing
- 8-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto
- 10,7 inch digitaal instrumentarium
Kia Picanto private lease
De Kia Picanto is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 259,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Picanto private lease prijzen.
Ga naar de goedkope Kia Picanto
Waarom kiezen voor private lease?
Private lease maakt autorijden eenvoudiger en voorspelbaarder. Je betaalt namelijk een vast maandelijks bedrag waarin vrijwel alle autokosten zijn inbegrepen, zoals afschrijving, verzekering en onderhoud. Hierdoor heb je meer financieel overzicht en hoef je je geen zorgen te maken over onverwachte kosten. Het enige waar je zelf nog rekening mee moet houden, zijn de kosten voor brandstof.
Buitengewoon veel ruimte en een enorm rijbereik. De elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Alleen dit jaar nog 17% bijtelling.