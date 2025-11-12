Nieuws

Een stoplicht met rood, oranje en groen: zo kennen we het al een eeuw. Toch wordt het volgens onderzoekers in de VS tijd om een nieuwe kleur toe te voegen.

Onderzoekers van North Carolina State University pleiten ervoor om een vierde kleur toe te voegen aan stoplichten. Dit witte licht is niet bedoeld om het verkeer ingewikkelder te maken, maar juist om het soepeler te laten doorstromen, vooral als zelfrijdende auto’s straks het straatbeeld bepalen.

Het idee is als volgt: zelfrijdende auto's spelen een rol bij een soepele doorstroming op kruispunten. Het is alsof het verkeer één collectief brein heeft. Elke autonome auto 'overlegt' met andere voertuigen om botsingen en onnodig stilstaan te voorkomen. Zodra er genoeg zelfrijdende auto’s bij een verkeerslicht staan, kan een wit licht oplichten. Dat is het teken voor menselijke bestuurders om gewoon de auto voor hen te volgen.

'White phase'

De onderzoekers noemen dit idee de ‘white phase’. In deze fase communiceren zelfrijdende auto’s met elkaar om het verkeer zo efficiënt mogelijk over het kruispunt te loodsen. Ze delen informatie over hun snelheid en richting, en bepalen gezamenlijk wanneer het veilig is om door te rijden. Wie nog wél in een auto rijdt die niet zelfstandig kan rijden, hoeft alleen maar het ritme van de autonome stoet te volgen.

Minder wachten, meer doorstroming

Simulaties laten zien dat dit systeem indrukwekkende resultaten kan opleveren: de wachttijd bij verkeerslichten kan met wel 94 procent afnemen. Ook de algehele verkeersdoorstroming verbeterde in de tests met bijna 99 procent. In theorie betekent dat minder files, minder frustratie en een lager brandstofverbruik.

Nog toekomstmuziek

Toch hoeven we in Nederland, of waar dan ook in de wereld, voorlopig geen wit licht bij de stoplichten te verwachten. Volledig autonome voertuigen zijn nog niet toegestaan op de openbare weg en de huidige infrastructuur is er niet op berekend. Driekwart van de bestaande verkeerssystemen zou eerst moeten worden aangepast of vervangen.

Een glimp van de toekomst

Toch is het een interessant voorproefje van hoe het verkeer er ooit uit kan zien: een wegennet waarin auto’s onderling overleggen, en waarin het stoplicht, met zijn vierde kleur, vooral nog een signaal is voor de mensen die zelf sturen.