Private lease-knaller: deze nieuwe Duitse SUV is spotgoedkoop én elektrisch

Veel mensen willen graag een SUV: ruim de helft van alle auto's die worden verkocht zijn zo'n hoogpotig model. Een van de goedkoopste uit onze private lease vergelijker is de Ford Puma: je kunt het model al vanaf 349 euro per maand rijden!

Bekijk de beste Ford Puma private lease deals

De Ford Puma staat voor minimaal 349 euro in de vergelijker. Dit maakt de 'Duitser' tot de allergoedkoopste SUV. Daarbovenop is het ook nog eens een van de goedkoopste elektrische auto's uit onze private lease vergelijker. De Ford Puma private lease je via Auto Review.

Voor dit scherpe bedrag krijg je een volwassen SUV die ook nog verrassend leuk rijdt. Dit geldt zowel voor de elektrische, als de mild-hybride versie. Heeft de auto nog meer voordelen, en zijn er ook nadelen te ontdekken? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Pluspunten Minpunten + Rijdt leuk, ook de elektrische versie - Magere actieradius EV + Grote bagageruimte van 456 liter

(met handige Mega- of Gigabox) - Niet heel ruim op de achterbank + Volwassen en rijk uitgeruste auto voor zijn prijs - Geen warmtepomp

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Ford Puma? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius en het laadvermogen zijn vermeld.

Specificaties

Specificatie 1.0 EcoBoost Hybrid Gen-E Vermogen 125 pk 168 pk Koppel 210 Nm 290 Nm 0-100 sprint 9,8 s 8,0 s Aandrijflijn Benzine (mild-hybrid) Elektrisch Accucapaciteit - 43,6 kWh Batterijtype - NMC Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,4 l/100 km (1 op 18,5) 13,1 kWh/100 km CO₂-uitstoot 122 g/km 0 g/km WLTP-actieradius 778 km 376 km Laadvermogen - 11 kW Snellaadvermogen - 100 kW

Ford Puma Gen-E

De Ford Puma heeft twee basisuitrustingen: de Gen-E voor de elektrische en de Titanium voor de mild-hybrid. Deze zijn te vergelijken en zeker niet karig. Standaard krijg je onder andere:

Cruise control

Automatische airconditioning met 2 zones

Parkeersensoren achter en achteruitrijcamera

17 inch lichtmetalen velgen

LED-verlichting rondom

Megabox (80 liter) onder de laadvloer, EV heeft zelfs een Gigabox (145 liter)

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Sfeerverlichting

Verkeersbordherkenning

Lane departure-waarschuwing

12 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

12,8 inch digitaal instrumentarium

Ford Puma private lease

De Ford Puma is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 349,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Ford Puma private lease prijzen.

De Ford Puma is een betaalbare en comfortabele auto die je als mild-hybrid of met een volledig elektrische aandrijflijn kunt leasen. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease maakt autorijden eenvoudiger doordat je een vast maandbedrag betaalt waarin de meeste autokosten zijn inbegrepen. Je hoeft je geen zorgen te maken over afschrijving, verzekering en onderhoud. Dit draagt bij aan een zorgeloze rijervaring. De enige kosten die je zelf nog moet betalen, zijn die voor brandstof of stroom.