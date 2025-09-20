Franse hybride auto is plotseling spotgoedkoop

Franse hybride auto is plotseling spotgoedkoop

Steeds meer mensen kiezen voor een hybride auto, ook als ze willen private leasen. De Renault Clio is op dit moment via Renault zelfs een van de de goedkoopste hybrides uit onze private lease vergelijker. Je rijdt al vanaf 339 euro in de Franse hatchback!

De Renault Clio is normaal gesproken al scherp geprijsd, maar door de toevoeging van Renault private lease is de hybride versie van het model nu al helemaal voordelig te private leasen: al vanaf 339 euro per maand rijd je in de Clio Hybrid. We laten je de technische specificaties van de Renault zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de Clio Hybrid iets voor jou is. Bekijk ons Clio-aanbod.

Ga direct naar Renault voor de beste Clio-deal

Over de Renault Clio Hybrid

Franse hybride auto is plotseling spotgoedkoop
Franse hybride auto is plotseling spotgoedkoop
Tip
Ontvang tot 44% korting op een Auto Review abonnement
Ontvang tot 44% korting op een Auto Review abonnement

Elke maand op je deurmat: unieke autotests, diepgaande vergelijkingen en sfeervolle reportages

Meer info

Specificaties

Uitvoering 1.6 Hybrid 145 E-TECH
Vermogen  143 pk
Koppel 205 Nm
Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,2 l/100 km (1 op 23,8)
0-100 sprint  9,3 s
Bagageruimte  254 l
CO2-uitstoot (WLTP) 95 g/km

Pluspunten

+ Krachtige aandrijflijn
+ Standaarduitrusting compleet
+ Prettig directe besturing

Minpunten

- Automaat niet altijd soepel
- Aandrijflijn voelt onverfijnd aan
- Kleine bagageruimte (254 liter)

De beste Renault Clio Hybrid private lease aanbiedingen vind je hier.

Franse hybride auto is plotseling spotgoedkoop
Franse hybride auto is plotseling spotgoedkoop
Franse hybride auto is plotseling spotgoedkoop
Franse hybride auto is plotseling spotgoedkoop
Franse hybride auto is plotseling spotgoedkoop

Renault Clio Evolution

De Renault Clio is beschikbaar in 3 uitrustingsniveaus: Evolution, Techno en Esprit Alpine. Al vanaf het basismodel zit je goed bij de hatchback, met onder andere standaard:

  • Cruise control
  • Airconditioning
  • Parkeersensoren achter
  • 16 inch lichtmetalen velgen
  • LED-verlichting rondom
  • Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
  • Elektrische bedienbare ramen
  • Start/stop-systeem
  • Lane departure-waarschuwing
  • Verkeersbordherkenning
  • 7 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto
  • 7 inch digitaal instrumentarium

Renault Clio private lease

De Renault Clio is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 329,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault Clio private lease prijzen.

Ga direct naar Renault voor de beste Clio-deal

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn.

Lees ook 8 private lease auto's voor minder dan 300 euro per maand 11 private lease auto's voor minder dan 300 euro per maand
Tip
Ontvang tot 44% korting op een Auto Review abonnement
Ontvang tot 44% korting op een Auto Review abonnement

Elke maand op je deurmat: unieke autotests, diepgaande vergelijkingen en sfeervolle reportages

Meer info
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Opzij met je SUV!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact