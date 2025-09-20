Franse hybride auto is plotseling spotgoedkoop

Nieuws

Steeds meer mensen kiezen voor een hybride auto, ook als ze willen private leasen. De Renault Clio is op dit moment via Renault zelfs een van de de goedkoopste hybrides uit onze private lease vergelijker. Je rijdt al vanaf 339 euro in de Franse hatchback!

De Renault Clio is normaal gesproken al scherp geprijsd, maar door de toevoeging van Renault private lease is de hybride versie van het model nu al helemaal voordelig te private leasen: al vanaf 339 euro per maand rijd je in de Clio Hybrid. We laten je de technische specificaties van de Renault zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de Clio Hybrid iets voor jou is. Bekijk ons Clio-aanbod.

Over de Renault Clio Hybrid

Specificaties

Uitvoering 1.6 Hybrid 145 E-TECH Vermogen 143 pk Koppel 205 Nm Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,2 l/100 km (1 op 23,8) 0-100 sprint 9,3 s Bagageruimte 254 l CO2-uitstoot (WLTP) 95 g/km

Pluspunten

+ Krachtige aandrijflijn

+ Standaarduitrusting compleet

+ Prettig directe besturing

Minpunten

- Automaat niet altijd soepel

- Aandrijflijn voelt onverfijnd aan

- Kleine bagageruimte (254 liter)

Renault Clio Evolution

De Renault Clio is beschikbaar in 3 uitrustingsniveaus: Evolution, Techno en Esprit Alpine. Al vanaf het basismodel zit je goed bij de hatchback, met onder andere standaard:

Cruise control

Airconditioning

Parkeersensoren achter

16 inch lichtmetalen velgen

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Start/stop-systeem

Lane departure-waarschuwing

Verkeersbordherkenning

7 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

7 inch digitaal instrumentarium

Renault Clio private lease

De Renault Clio is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 329,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault Clio private lease prijzen.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn.