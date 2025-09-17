Deze elektrische auto is plotseling spotgoedkoop (rijden voor minder dan 200 euro)

Nieuws

Over het algemeen zijn elektrische auto's nog altijd duurder dan modellen met een verbrandingsmotor. Dat geldt ook voor private lease. Gelukkig zijn er ook uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld de Dacia Spring. Die rijd je via onze private lease vergelijker al vanaf 199 euro per maand!

Over de Dacia Spring

De Dacia Spring is al vanaf 199 euro verkrijgbaar. Deze prijs is niet alleen voor een EV scherp, het maakt de Spring zelfs de goedkoopste auto uit onze private lease vergelijker. Daarbovenop is het niet heel duur om te kiezen voor de krachtigere versie van de Spring. Maar hoe is de auto zelf? Wij zetten de technische specificaties en de voor- en nadelen van de Dacia Spring voor je op een rijtje, zodat jij een goed geïnformeerde keuze kan maken.

Plus- en Minpunten

Pluspunten Minpunten + Scherpe prijs, goedkoopste auto uit vergelijker - Kwaliteit interieur laat te wensen over + Hoge instap en zit - Ruimte zowel voor- als achterin niet geweldig + Wendbaar door kleine draaicirkel (9,5 meter) - Kleine actieradius

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Dacia Spring? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius, het gemiddelde verbruik en het laadvermogen zijn vermeld.

Specificaties

Uitvoeringen Electric 45 Electric 65 Vermogen 44 pk 65 pk Koppel 125 Nm 113 Nm 0-100 km/u 19,1 s 13,7 s Accucapaciteit 26,8 kWh 26,8 kWh Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,1 kWh/100 km 13,2 kWh/100 km WLTP-actieradius 225 km 225 km Laadvermogen AC 7 kW 7 kW Laadtijd AC (20 - 100%) 4 u 4 u Snellaadvermogen DC 30 kW 30 kW Snellaadtijd DC (20 - 80%) 45 min 45 min

Dacia Spring Expression

De standaarduitvoering van de Dacia Spring heet ‘Expression’. Op deze uitvoering vind je standaard zaken als:

Airconditioning

Cruise control

Parkeersensoren voor- en achter

LED-dagrijverlichting

Halogeen koplampen

Elektrisch bedienbare ruiten voor

DAB+ Radio

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

14 inch stalen velgen

Vermoeidheidsdetectie

Hill Start Assist

ABS

Lane keep assist

7 inch digitaal instrumentarium

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease wint aan populariteit onder mensen die zonder zorgen willen rijden en niet geconfronteerd willen worden met onverwachte kosten, zoals onderhoud of waardevermindering. Voor een vast maandbedrag rijd je een auto waarbij zaken zoals verzekering, wegenbelasting en onderhoud al geregeld zijn. Dit zorgt voor financiële voorspelbaarheid en maakt het een interessante optie voor wie waarde hecht aan zekerheid.

Dacia Spring private lease

De Dacia Spring is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 199,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Spring private lease prijzen.

Je vindt de Dacia Spring op onze private lease pagina. Is dit toch niet de auto die je zoekt? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Daar vind je meerdere betaalbare elektrische auto’s.