De populairste auto van Nederland is nu plotseling spotgoedkoop

Door Shane Jebbink
De Volkswagen Polo is de populairste (lees: meest voorkomende) auto van Nederland: er staan er bijna 280.000 op kenteken. Als je ook een exemplaar wilt, ben je echter minimaal 26.990 euro kwijt. Dat moet goedkoper kunnen. Wat dacht je van 379 euro? 

Over de Volkswagen Polo

Met zijn vanafprijs van 379 euro per maand is de Polo verrassend genoeg een van de meest betaalbare auto's in zijn klasse. Je hebt voor dit geld zelfs de fijne 1.0 TSI met 95 pk. Je slaat de tragere 1.0 MPI-motor dus over. Maar wat zijn verder nog positieve en negatieve punten van de Polo? We noemen 3 voor- en nadelen en delen de technische specificaties hieronder met je. De Volkswagen Polo private lease je via Auto Review. 

Pluspunten               Minpunten
+ Ijzersterke reputatie en naamsbekendheid                               - Heel origineel ben je niet ...
+ Comfortabel geveerd - 1.0 MPI is relatief traag
+ Capabele en tegelijkertijd zuinige aandrijflijn - Losse pakketten drijven de prijs snel op

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Volkswagen Polo? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, het koppel, het gemiddelde verbruik en de bagageruimte zijn vermeld.

Uitvoering 1.0 MPI 1.0 TSI
Vermogen (pk) 80 95
Koppel (Nm) 93 175
Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,3 l/100 km (1 op 18,9) 5,2 l/100 km (1 op 19,2)
0-100 sprint (seconden) 15,6 10,8
Bagageruimte (liter) 355 355
CO₂-uitstoot (WLTP, g/km) 121 118
Volkswagen Polo uitvoeringen

Voor de Volkswagen Polo kun je kiezen uit meerdere uitvoeringen, die oplopen in luxe en sportiviteit. Dit is wat je per versie kunt verwachten:

Edition

Instapversie met o.a. Digital Cockpit, airco, cruise control en rijhulpsystemen zoals Lane Assist. Vrij basic, maar wel compleet genoeg voor dagelijks gebruik.

Life Edition

Voegt meer comfort toe zoals adaptieve cruise control, achteruitrijcamera en lichtmetalen velgen. Ook het interieur en de afwerking zijn net wat luxer.

Edition 50

Richt zich op luxe met matrix-led, navigatie, climate control en extra assistentiesystemen. Ook visueel wat chiquer aangekleed.

R-Line

De sportieve variant met R-Line styling, sportstoelen en extra comfortopties. Meer gericht op uitstraling dan pure luxe.

R-Line Edition

De meest complete uitvoering met alles van R-Line plus extra’s zoals matrix-led, navigatie en stoelverwarming. Dit is de full option Polo.

    Volkswagen Polo private lease

    De Volkswagen Polo is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 379,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Volkswagen Polo private lease prijzen.

    Waarom kiezen voor private lease?

    Een private leasecontract geeft je het gemak van een splinternieuwe auto voor een vast maandelijks bedrag. Dit biedt financiële duidelijkheid en elimineert vrijwel alle zorgen die normaal gesproken bij autobezit komen kijken. In de maandelijkse kosten zijn alle essentiële uitgaven inbegrepen, zoals wegenbelasting, verzekering, afschrijving en onderhoud. Het enige waar je zelf nog voor hoeft te zorgen, is de brandstof of stroom voor de auto.

    Met de aanbieding private lease je de Volkswagen Polo voordelig via Auto Review. Heb je toch liever een ander model? Niet gevreesd, in onze private lease vergelijker staan nog genoeg andere auto’s om uit te kiezen.

    Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

