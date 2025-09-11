De populairste auto van Nederland is plotseling spotgoedkoop

Nieuws

De Volkswagen Polo is de populairste (lees: meest voorkomende) auto van Nederland: er staan er bijna 280.000 op kenteken. Als je ook een exemplaar wilt, ben je echter minimaal 25.990 euro kwijt. Dat moet goedkoper kunnen. Wat dacht je van 309 euro?

De populairste auto van Nederland vanaf 309 euro

Over de Volkswagen Polo

Met zijn vanafprijs van 309 euro per maand is de Polo verrassend genoeg een van de meest betaalbare auto's in zijn klasse. Je hebt voor dit geld wel de Polo met de 1.0 MPI-motor. Deze motor is oerdegelijk, maar door het gebrek aan turbo wel wat trager. Voor een paar extra tientjes per maand kun je ook kiezen voor de Polo met 1.0 TSI motor. Maar wat zijn verder nog positieve en negatieve punten van de Polo? We noemen 3 voor- en nadelen en delen de technische specificaties hieronder met je. De Volkswagen Polo private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten + Ijzersterke reputatie en naamsbekendheid - Bediening werkt niet handig, bijvoorbeeld touchknoppen en -sliders + Comfortabel geveerd - 1.0 MPI is relatief traag + Capabele en tegelijkertijd zuinige aandrijflijn - Losse pakketten drijven de prijs snel op

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Volkswagen Polo? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, het koppel, het gemiddelde verbruik en de bagageruimte zijn vermeld.

Uitvoering 1.0 MPI 1.0 TSI Vermogen (pk) 80 95 Koppel (Nm) 93 175 Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,3 l/100 km (1 op 18,9) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 0-100 sprint (seconden) 15,6 10,8 Bagageruimte (liter) 355 355 CO₂-uitstoot (WLTP, g/km) 121 118

Volkswagen Polo instapper

Het begint bij de Polo allemaal bij de naamloze instap-uitvoering van de Polo. Toch kom je niks tekort met deze auto, je krijgt onder andere standaard:

Cruise control

Airconditioning

15 inch stalen velgen

LED-verlichting voor en achter

Parkeersensoren achter

Elektrisch verstelbare,verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Centrale deurvergrendeling

Keyless entry en start

Start/stop-systeem

Verkeersbordherkenning

Lane assist

6,5 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

8 inch digitaal instrumentarium

Volkswagen Polo private lease

De Volkswagen Polo is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 309,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Volkswagen Polo private lease prijzen.

Waarom kiezen voor private lease?

Een private leasecontract geeft je het gemak van een splinternieuwe auto voor een vast maandelijks bedrag. Dit biedt financiële duidelijkheid en elimineert vrijwel alle zorgen die normaal gesproken bij autobezit komen kijken. In de maandelijkse kosten zijn alle essentiële uitgaven inbegrepen, zoals wegenbelasting, verzekering, afschrijving en onderhoud. Het enige waar je zelf nog voor hoeft te zorgen, is de brandstof of stroom voor de auto.



Met de aanbieding private lease je de Volkswagen Polo voordelig via Auto Review. Heb je toch liever een ander model? Niet gevreesd, in onze private lease vergelijker staan nog genoeg andere auto’s om uit te kiezen.