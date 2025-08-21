Als je in dit model rijdt, ben je de gewoonste automobilist van Nederland

Nieuws

Op 17 augustus 2025 bereikte het Nederlandse wagenpark een bijzondere mijlpaal: de 10 miljoenste personenauto werd geregistreerd. Maar de statistieken laten nog veel meer leuke weetjes zien. Zo kunnen we nu de gewoonste automobilist van Nederland aanwijzen.

Een wagenpark van 10 miljoen auto’s op een bevolking van 18 miljoen mensen. Dat betekent dat we in Nederland 555 auto’s per 1000 inwoners hebben. Dat lijkt veel, maar daarmee zitten aardig op het Europese gemiddelde. In de Verenigde Staten ligt het autobezit een stuk hoger: daar hebben ze meer dan 800 auto’s per 1000 inwoners.

Top 10 merken

Dat Volkswagen het meest voorkomende merk is in Nederland, verbaast ons niet. Maar dat 11,6 procent van het Nederlandse wagenpark het VW-logo in de neus heeft, hadden we dan weer niet verwacht. Toyota en Opel volgen op de tweede en derde plaats, maar de afstand tot de koploper is groot. Volvo sluit de top 10 af met bijna 411.000 auto's.

Positie Merk Aantal Aandeel totaal 1 Volkswagen 1.158.378 11,6 % 2 Toyota 725.138 7,3 % 3 Opel 637.196 6,4 % 4 Peugeot 632.210 6,3 % 5 Renault 606.386 6,1 % 6 Ford 601.569 6,0 % 7 Kia 457.805 4,6 % 8 BMW 447.759 4,5 % 9 Mercedes-Benz 426.225 4,3 % 10 Volvo 410.999 4,1 %

Bron: RDW

Van rood naar grijs

Grappig om te zien is hoe de voorkeur voor de kleur van auto’s zich heeft ontwikkeld. Bijna 35 procent van de auto’s uit 2024 is grijs, terwijl die kleur bij slechts 6 procent van de auto’s uit 1974 voorkomt. Bij de kleur rood zien we een omgekeerde beweging. Slechts 5 procent van de auto’s uit 2024 heeft die kleur, tegen bijna een kwart van de auto’s uit begin jaren 90, zo zien we bij Kenteken.tv.

Meest voorkomende modellen

Gaan we op zoek naar andere grote gemene delers, dan zien we dat de Volkswagen Polo in Nederland het meest voorkomende model is. Daarvan staan er bijna 280.000 stuks op kenteken. De Volkswagen Golf volgt op korte afstand (248.452), de Ford Fiesta (168.900) is wat ons betreft een verrassende nummer drie. De Kia Picanto (162.397) en Toyota Aygo (161.582) maken de top 5 compleet.

De gewoonste automobilist van Nederland rijdt in ...

Het meest voorkomende bouwjaar is 2019 (542.000 auto’s) en dat jaar werd ook het grootste aantal grijze auto’s (ca. 182.000) geregistreerd. Dus rijd jij in een grijze Polo van 2019, dan ben jij de meest gemiddelde automobilist van Nederland ... Misschien wordt het wel hoog tijd voor een rode auto van een spannend merk …

Ruim een kwart tweedehands import

Ook interessant: van de 10 miljoen Nederlandse auto’s zijn er meer dan 2,7 miljoen als occasion geïmporteerd, meer dan een kwart dus. Dat lijkt ons een aardige indicatie dat het aanbod van nieuwe auto’s en de wensen van de Nederlandse autokoper niet goed op elkaar aansluiten.



Even zwaar als in 1940

Dat auto’s de laatste jaren steeds groter en zwaarder zijn geworden, is heel herkenbaar. Alleen is het best schokkend om te zien dat de gemiddelde Nederlandse auto momenteel even zwaar is als in 1940. Een tijd dat de meeste auto's nog een ladderchassis hadden en er nauwelijks lichtgewicht materialen werden toegepast. Hoezo vooruitgang?