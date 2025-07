Nieuws

Als je vandaag de dag een nieuwe auto wilt, kom je al gauw bij een SUV uit. Daar komen mensen echter bij een probleem uit: wat zijn auto's tegenwoordig duur! Wij hebben een oplossing: via onze private lease vergelijker rijd je in deze 13 SUV's voor minder dan 400 euro per maand.

Private lease zit in de lift – en dat is niet zo gek. Voor een vast maandbedrag rijd je namelijk in een gloednieuwe auto. In dat bedrag zijn kosten zoals wegenbelasting, onderhoud en verzekering al inbegrepen. Jij hoeft alleen nog maar te tanken of op te laden. Je kiest dus niet alleen voor gemak, maar ook voor gemoedsrust: geen onverwachte rekeningen of zorgen over dure reparaties. Dat is pas zorgeloos rijden.

Private lease: SUV voor 400 euro per maand

Maar het wordt steeds moeilijker om voor een bescheiden bedrag een private leasecontract voor een SUV af te sluiten. Welke auto’s zijn beschikbaar voor maximaal 400 euro per maand, hoe rijk zijn de desbetreffende modellen uitgerust en hoe worden de SUV's aangedreven?

Voor 400 euro per maand heb je op onze private lease pagina keuze uit 13 SUV’s:

SUV's voor 400 euro per maand: zes EV's, twee mild-hybrides, één hybrid

In deze categorie merken we pas echt dat er steeds meer elektrische auto's voor competitieve prijzen op de markt komen. Van de 13 kandidaten zijn er 6 volledig elektrisch: de Opel Frontera, Fiat Grande Panda, Renault 4, Citroen C3 Aircross, MG ZS en de Skoda Elroq. Een plug-in hybride SUV vind je niet binnen het budget van 400 euro. Van de overige 9 auto's hebben twee modellen mild-hybride ondersteuning: de Kia Stonic en Ford Puma.

De overige auto's zijn allemaal modellen die enkel benzine lusten en geen gebruik maken van elektrische ondersteuning. Het gaat om de Seat Arona, Skoda Kamiq, Volkswagen Taigo, Peugeot 2008 en de Mazda CX-30. De Peugeot heeft wel een mild-hybride- en volledig elektrische variant, maar die vallen buiten het budget van 400 euro.

