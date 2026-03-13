Als je vandaag de dag een nieuwe auto wilt, kom je al gauw bij een SUV uit. Daar ervaren mensen echter een probleem: wat zijn auto's tegenwoordig duur! Wij hebben een oplossing: via onze private lease vergelijker rijd je in deze 5 SUV's voor minder dan 400 euro per maand.

Private lease: SUV voor 400 euro per maand

Maar het wordt steeds moeilijker om voor een bescheiden bedrag een private leasecontract voor een SUV af te sluiten. Welke auto’s zijn beschikbaar voor maximaal 400 euro per maand, hoe rijk zijn de desbetreffende modellen uitgerust en hoe worden de SUV's aangedreven?

Voor 400 euro per maand heb je op onze private lease pagina keuze uit 5 SUV’s:



SUV's voor 400 euro per maand: twee EV's, drie benzine-auto's

In deze categorie merken we pas echt dat EV's nog altijd duurder zijn dan auto's met een benzinemotor. Dat heeft er mede mee te maken dat de private lease-prijzen van EV's sinds 2026 omhoog zijn geschoten omdat de wegenbelasting voor elektrische auto's omhoog is geschoten. Van de 5 kandidaten zijn er 2 volledig elektrisch en binnen het budget beschikbaar: de Opel Frontera en Fiat Grande Panda. Een plug-in hybride of full-hybrid SUV vind je niet binnen het budget van 400 euro. Zelfs mild-hybride ondersteuning is niet te vinden in deze prijsklasse.

Dan blijven er nog drie auto's over die enkel benzine lusten en geen gebruik maken van elektrische ondersteuning. Het gaat om de Seat Arona, Skoda Kamiq en Nissan Juke.





Waarom kiezen voor private lease?

Private lease zit in de lift – en dat is niet zo gek. Voor een vast maandbedrag rijd je namelijk in een gloednieuwe auto. In dat bedrag zijn kosten zoals wegenbelasting, onderhoud en verzekering al inbegrepen. Jij hoeft alleen nog maar te tanken of op te laden. Je kiest dus niet alleen voor gemak, maar ook voor gemoedsrust: geen onverwachte rekeningen of zorgen over dure reparaties. Dat is pas zorgeloos rijden.