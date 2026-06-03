In deze 11 SUV’s rijd je al voor minder dan 400 euro (ook elektrisch mogelijk)
Als je vandaag de dag een nieuwe auto wilt, kom je al gauw bij een SUV uit. Daar ervaren mensen echter een probleem: wat zijn auto's tegenwoordig duur! Wij hebben een oplossing: via onze private lease vergelijker rijd je in deze 11 SUV's voor minder dan 400 euro per maand.
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Private lease: SUV voor 400 euro per maand
Maar het wordt steeds moeilijker om voor een bescheiden bedrag een private leasecontract voor een SUV af te sluiten. Welke auto’s zijn beschikbaar voor maximaal 400 euro per maand, hoe rijk zijn de desbetreffende modellen uitgerust en hoe worden de SUV's aangedreven?
Voor 400 euro per maand heb je op onze private lease pagina keuze uit 11 SUV’s:
- Citroën C3 - 329 euro (72 mnd, 5000 km
- Fiat Grande Panda –339 euro (72 mnd, 5000 km)
- Seat Arona - 359 euro (72 mnd, 5000 km)
- Citroën C3 Aircross - 369 euro (72 mnd, 5000 km)
- Ford Puma - 369 euro (72 mnd, 5000 km)
- Opel Frontera – 375 euro (72 mnd, 5000 km)
- Kia Stonic – 379 euro (72 mnd, 5000 km)
- Kia EV2 – 389 euro (72 mnd, 5000 km)
- Volkswagen Taigo - 399 euro (72 mnd, 5000 km)
- Nissan Juke - 399 euro (72 mnd, 5000 km)
- Toyota Yaris Cross - 399 euro (72 mnd, 5000 km)
Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle.
SUV's voor 400 euro per maand: zes EV's, vier benzine-auto's, één hybrid
Over het algemeen zijn EV's nog altijd duurder dan auto's met een benzinemotor, maar in deze categorie zijn toch meer dan de helft van de modellen beschikbaar met een volledig elektrische aandrijflijn. Van de elf kandidaten zijn er zes volledig elektrisch en binnen het budget beschikbaar: de Fiat Grande Panda, Citroën C3, Citroën C3 Aircross, Ford Puma, Opel Frontera en Kia EV2. Een plug-in hybride SUV vind je niet binnen het budget van 400 euro, maar wel een full-hybrid: de Toyota Yaris Cross.
Dan blijven er nog vier auto's over die enkel benzine lusten en geen gebruik maken van elektrische ondersteuning. Het gaat om de Seat Arona, Kia Stonic, Volkswagen Taigo en Nissan Juke.
Waarom kiezen voor private lease?
Private lease zit in de lift – en dat is niet zo gek. Voor een vast maandbedrag rijd je namelijk in een gloednieuwe auto. In dat bedrag zijn kosten zoals wegenbelasting, onderhoud en verzekering al inbegrepen. Jij hoeft alleen nog maar te tanken of op te laden. Je kiest dus niet alleen voor gemak, maar ook voor gemoedsrust: geen onverwachte rekeningen of zorgen over dure reparaties. Dat is pas zorgeloos rijden.
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