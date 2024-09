Perfecte elektrische gezinsauto: private lease de Kia EV3 al vanaf 408 euro

Nieuws

Je wilt graag elektrisch rijden, je gezin kunnen vervoeren en niet al te veel geld kwijt zijn. De Kia EV3 lijkt voor jou de perfecte kandidaat! En via onze private lease vergelijker kun je - met aftrek van subsidie - al voor iets meer dan 400 euro per maand in een EV3 rijden.

Met private lease wordt autorijden eenvoudiger en voorspelbaarder doordat je een vast maandbedrag betaalt waarin de meeste autokosten zijn inbegrepen. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over zaken als afschrijving, verzekering en onderhoud. De enige extra kosten waar je zelf rekening mee moet houden, zijn die voor brandstof of stroom.

Een bijkomend voordeel van private lease is dat je kunt profiteren van de SEPP-subsidie op elektrische auto’s. Deze subsidie bedraagt 2.950 euro en wordt bij een private leasecontract maandelijks uitgekeerd over maximaal 48 maanden. Dit komt neer op een maandelijkse bijdrage van 61,46 euro, ongeacht de looptijd van je contract. Het is wel belangrijk om snel te handelen, want dit jaar is de laatste kans om van deze subsidie gebruik te maken.

De Kia EV3 staat voor een prijs van minimaal 469 euro in de vergelijker, maar met aftrek van subsidie heb je de SUV dus al voor 408 euro per maand. Dit is een scherpe prijs, zeker als je je bedenkt dat de Kia EV3 - anders dan enkele concurrenten - genoeg ruimte biedt voor het hele gezin. Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de EV3, en heeft de Kia ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder. De Kia EV3 private lease je via Auto Review.

Kia EV3 in een notendop

Specificaties

Uitvoering 58,3 kWh 81,4 kWh Vermogen (pk) 204 204 Koppel (Nm) 283 283 0-100 sprint (seconden) 7,5

(19 inch: 7,6) 7,7

(19 inch: 7,9) Accucapaciteit (kWh) 58,3 81,4 Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,9 kWh/100 km

(19 inch: 15,8 kWh/100 km) 14,9 kWh/100 km

(19 inch: 16,2 kWh/100 km) WLTP-actieradius (km) 436

(19 inch: 414) 605

(19 inch: 563) Laadvermogen (kW) 11 11 Laadtijd (0%-100%) 6 u 8,5 u Snellaadvermogen (kW) 101 128 Snellaadtijd (10%-80%) 29 min 31 min

Pluspunten

+ Ruim: volwaardige gezinsauto

+ Slimme features

+ Met subsidie competitieve prijs

Minpunten

- Technische specificaties niet baanbrekend

- Uiterlijk (evenals EV9) smaakgevoelig

- Versie met grotere batterij stuk prijziger

Kia EV3 Air

De Kia EV3 is te bestellen in vijf uitvoeringen: Air, Plus, Plus Advanced, GT-Line en GT-PlusLine. Als Air zit de SUV al ruim in zijn spullen, met onder andere standaard:

Adaptieve cruise control

Climate control met 2 zones

17 inch lichmetalen velgen

Parkeersensoren voor en achter

Achteruitrijcamera

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Actieve rijbaanassistentie

Vermoeiheidsherkenning

12,3 inch digitaal instrumentarium

12,3 inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto

Kia EV3 private lease

De Kia EV3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 469,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia EV3 private lease prijzen.

De Kia EV3 is een ruime en daarmee zeer geschikte EV voor het hele gezin. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker, waar je nog 249 andere auto’s kunt vinden om uit te kiezen.