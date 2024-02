Test GMC Wey 03: wonderlijke Chinees met benzinemotor én kolossale elektrische actieradius

Nieuws

Ook in 2024 gaat de Chinese invasie van Europa onverminderd door. GWM Wey was nog niet in Nederland en België actief, maar met de Wey 03 komt daar verandering in.

We verkijken ons in Europa weleens op de Chinese automarkt. Gevoelsmatig is elk merk nieuw en volslagen onbekend, terwijl de status in het thuisland ongeveer op Mercedes-niveau ligt. Zo is Hongqi, het merk voor de partijbonzen, al sinds 1958 actief op de automarkt.

Ook Wey is geen onbekende in China, het merk bestaat al 40 jaar. Op de autoshow van Frankfurt (2019) liet Wey voor het eerst in Europa van zich horen, drie jaar later was het merk een van de blikvangers in Parijs. Daar werd de Coffee 01 gepresenteerd. Klinkt als een heel rare naam, maar in de door thee gedomineerde Chinese cultuur is koffie een waar luxesymbool. In China werd deze grote plug-in hybride suv als Mocca verkocht, maar die naam heeft Opel bij ons al geclaimd.



Wey Coffee 03 heet gewoon Wey 03



Inmiddels is de naam Coffee van de modellen geschrapt. De Coffee 01 heet nu GWM Wey 05. Om het ingewikkelder te maken, zou de Wey 03 aanvankelijk als Coffee 02 op de markt komen. En in China heet-ie Wey Latte.

Ook op andere fronten goochelde Wey met namen. Officieel is de merknaam nu GWM (Great Wall Motor). In Duitsland is GWM Wey al actief, Nederland en België volgen dit jaar. Er komt ook een ander submerk van GWM naar ons toe in 2024: Ora.



Wey 03 plug-in hybride actieradius

Onderschat GWM Wey niet, het merk bouwt plug-in hybrides met een enorme actieradius. Voor de vierwielaangedreven 03 zegt het merk liefst 136 elektrische kilometers toe. Er komt ook een 03 met alleen voorwielaandrijving, ook deze heeft een respectabele elektrische range van 124 kilometer. Daar kan geen Europees merk met zijn stekkerhybrides aan tippen.

In Nederland hoef je nauwelijks de benzinemotor te gebruiken, zeker niet omdat je met de GWM Wey 03 ook kunt snelladen met 50 kW.

Hoe rijdt de Wey 03?



Zowel de voorwielaangedreven 03 als de 4WD-versie krijgt een 2,0-liter benzinemotor met turbo en 204 pk. Bij de versie met voorwielaandrijving wordt daar een elektromotor aan gekoppeld die 163 pk levert. In totaal komt het vermogen uit op 367 pk, het koppel bedraagt 500 Nm.

Bij onze versie met vierwielaandrijving is een tweede elektromotor actief. Die levert 184 pk en is gekoppeld aan de achteras. Het gecombineerde vermogen stijgt naar 442 pk, het koppel naar 685 Nm. De 2100 kilo wegende 03 sprint ondanks zijn overgewicht in 5,3 seconden naar 100 km/h. Daarbij wisselt de automaat soepel door de liefst negen versnellingen.

Ook in de praktijk heb je niet het gevoel in zo'n zware auto te rijden. Het onderscheid tussen de verschillende rijprogramma's is duidelijk merkbaar, waardoor je op een weg vol bochten zowaar je lol op kunt. In alle omstandigheden worden grote en kleine oneffenheden prima gladgestreken.



Chinese mode

Met zijn lengte van bijna 4,70 meter is de 03 ongeveer even lang als de Mercedes GLC, BMW X3 en Volkswagen Tiguan. Zowel voorin als achterin biedt de GWM Wey 03 voldoende ruimte. Het zitcomfort is prima, de materialen ogen hoogwaardig en het dashboard is geheel volgens Chinese mode minimalistisch. Onder het grote multimediascherm begint de middentunnel al (waarin ook nog een schermpje verborgen zit), die zo schuin geplaatst is dat-ie wat wegheeft van een glijbaan voor kleine klaagdieren.



GWM Wey 03 prijs



Chinezen doen niet aan dikke folders waarin je allerlei losse opties kunt aankruisen. Je kunt maar twee versies kiezen, de Premium en de Luxury. De uitrusting is altijd heel compleet, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over losse opties. Alleen wordt het allerbelangrijkste nog onder de Chinese pet gehouden: het is niet duidelijk wanneer de eerste exemplaren in Nederland en België zullen arriveren en ook over de prijs zwijgt GMW Wey nog in alle talen.

In Duitsland is al meer duidelijk, daar gaat de stekker-suv 45.000 euro kosten. Voor de Benelux rekenen we op een bedrag tussen de 45.000 en 50.000 euro.



GWM Wey 03 4WD

plug-in hybride, benzinemotor + elektromotor, 442 pk, 685 Nm

0-100 km/h in 5,3 s, 230 km/h

0,5 l + 25,3 kWh/100 km (1 : 200,0), 15 g CO2/km

4668 / 1890 / 1730 mm, n.n.b. l, 2100 kg

Oordeel

We hebben maar weinig aan te merken op de solide gebouwde GWM Wey 03. Voor een relatief lage prijs krijg je een rijk uitgeruste auto die zowel krachtig als comfortabel is. Wie zijn twijfels heeft over weer zo'n nieuw merk, moet weten dat GWM Wey 5 jaar garantie geeft.