Deze 3 modellen zijn de laatste auto's die je nog voor minder dan 300 euro rijdt

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Nieuwe auto’s worden steeds duurder en die prijsstijging zie je ook terug in het maandbedrag voor private lease. Toch zijn er nog steeds auto’s die je kunt private leasen voor maximaal 300 euro per maand. Wij zetten ze voor je op een rijtje.

Private lease is populair. En waarom ook niet? Voor een vast bedrag per maand kun je beschikken over een nieuwe auto. In dit bedrag zitten zaken als wegenbelasting, onderhoud en verzekering al verwerkt - jij betaalt alleen de benzine of stroom. Je koopt dus ook een grote portie ‘ontzorging’ – een mooi woord voor stressvrij autorijden zonder angst voor dure reparaties.

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Private lease voor 300 euro per maand

Maar het wordt steeds moeilijker om voor een bescheiden bedrag een private leasecontract af te sluiten. Welke auto’s zijn beschikbaar voor maximaal 300 euro per maand, hoeveel kilometer mag je rijden en hoe rijk zijn de desbetreffende modellen uitgerust?

Voor 300 euro per maand heb je op onze private lease pagina keuze uit 3 auto’s:



Leapmotor T03 - 249 euro (72 mnd, 5000 km) Kia Picanto – 259 euro (72 mnd, 5000 km) Seat Ibiza - 299 euro (72 mnd, 5000 km)

Uitrusting: is airco standaard?

Hoe zit het met de uitrusting van de getoonde auto’s? Wees gerust: in de zomer zul je niet zwetend in deze auto’s zitten, want ze hebben allemaal airco. Alle getoonde auto’s binnen het budget hebben cruise control aan boord. Iets dat alle auto's ook standaard hebben zijn elektrisch bedienbare ramen (voorin). Liefhebbers van lichtmetalen velgen moeten voor een EV gaan, aangezien enkel de T03 géén stalen wielen heeft.

Sportieve rijders kijken sip naar het aantal paardenkrachten: de Leapmotor T03 en de Seat Ibiza zijn met 95 pk de hoogvliegers van het lijstje. In dit deel van de markt is 60 tot 80 pk standaard.

300 euro per maand: één EV

Dat elektrische auto’s duurder zijn in aanschaf dan benzine auto’s, is een bekend gegeven. Dit geldt evengoed voor private lease. Binnen het budget van 300 euro vind je één volledig elektrische auto: de Leapmotor T03. Een plug-in hybride vind je niet binnen het budget van 300 euro.

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