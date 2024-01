De Tesla Model Y was de bestverkochte auto in 2023, maar verderop in de top 20 is het bejaardengehalte groot. Met onder meer een model dat al sinds 2007 te koop is. Hoe kan het dat oude modellen zo populair blijven? We lichten er vijf gouwe ouwen uit.



Kia Picanto (2017, tweede plaats)

De nummer 2 in de verkooplijsten is al te koop sinds 2017. Normaliter wordt een model na een jaar of 7 vervangen door een compleet nieuwe generatie. Maar Kia doet het anders. De Kia Picanto die in 2024 op de markt komt, is eigenlijk een facelift waarin wat extra uurtjes zijn gestopt. Wie in 2023 een Picanto kocht, rijdt dus niet meteen in een compleet verouderde auto. De 1,0-liter benzinemotor met 68 pk keert bijvoorbeeld gewoon terug.

De reden van de populariteit laat zich raden: de prijs. Een Kia Picanto is met zijn basisprijs van 18.945 euro een van de meest betaalbare auto’s van Nederland. Andere merken, zoals Peugeot en Volkswagen, trokken de stekker uit hun kleinste modellen. Er zijn twee redenen voor het steeds kleiner wordende aanbod. De

veiligheidseisen van EuroNCAP zijn zo streng dat een autofabrikant flink moet investeren om een auto aan de hoogste eisen te laten voldoen. Daar

komen strenge milieueisen voor verbrandingsmotoren bovenop. Zelfs een prijsverhoging van 500 euro hakt er bij een kleine auto flink in.

Voor de kopers van een Picanto is de 7 jaar garantie een troost en een fijne geruststelling.



Volvo XC40 (2018, vierde plaats)

De Volvo XC40 stond begin 2018 al in de showroom en is in autojaren dus behoorlijk oud. Maar dat heeft geen enkele invloed op zijn populariteit, want die is vanaf dag één enorm. De XC40 staat bijna elk jaar in de top 5 en in totaal heeft Volvo Nederland er al 40.000 verkocht.

Een tijdlang was de Volvo XC40 te koop met benzinemotor, als plug-in hybride én volledig elektrisch. Die laatste versie dankte zijn populariteit aanvankelijk vooral aan de lage bijtelling, maar ook zonder de cadeautjes van de Belastingdienst blijft hij populair. In 2023 was meer dan driekwart van de registraties elektrisch. De plug-in hybride is niet meer leverbaar, in Nederland moet je het doen met de B3 MHEV (mild hybrid) of de elektrische XC40 met 238 pk, 252 pk of 408 pk.



De Volvo XC40 is nog lang niet aan vervanging toe. In 2023 kreeg de elektrische XC40 nog een ingrijpende technische facelift, sindsdien gaat het vermogen via de achterwielen naar het asfalt. Het was voor het eerst in 25 jaar dat Volvo een auto met achterwielaandrijving bood. De goedkoopste XC40 met stekker komt in aanmerking voor SEPP-subsidie.



Volkswagen Polo (2017, zesde plaats)

De Volkswagen Polo is al sinds 1975 te koop in Nederland en is dus net zo vertrouwd als een uitzending van 2 voor 12. Volkswagen is een meester in het ontwerpen van auto’s die niemand tegen het zere been stoten, dat verklaart een deel van zijn populariteit. Waarmee we niet zeggen dat de huidige Polo een saaie auto is; het knappe is dat-ie (net als zijn voorgangers) maar niet veroudert.

Wonderlijk is dat de technisch identieke en veel goedkopere Seat Ibiza (39e plaats) en Skoda Fabia (77e plaats) veel minder in trek zijn. Begin 2021 kreeg de Polo een facelift en nu moet hij het nog jaren uitzingen. De elektrische ID.2all wordt zijn opvolger, al zou het zomaar kunnen dat tegen die tijd de naam Polo gewoon terugkeert.



Volkswagen Up (2011, zeventiende plaats)

Terwijl Kia besloot om de Picanto te handhaven, trok Volkswagen de stekker uit de succesvolle Up. Hij is alleen nog uit voorraad leverbaar, maar de ruim 300 auto's die nog bij de dealers staan, zal Volkswagen ongetwijfeld wel kwijtraken. Vorig jaar wist de Volkswagen Up nog als 17e te eindigen. Keurig voor een auto van 12 jaar oud.



Fiat 500 (2007, negentiende plaats)

We spelen een beetje vals natuurlijk, want er zijn twee versies in omloop. De elektrische Fiat 500 is behoorlijk nieuw en is leverbaar sinds 2022. Toch is niet de nieuwe elektrische 500 het populairst, maar de versie die in de basis al zeventien (!) jaar oud is! Van de 4358 verkochte exemplaren in 2023, gaat het in 2997 gevallen om de Fiat 500 met hybride aandrijflijn.

En dat is best te begrijpen. Iedereen die maandelijks de botoxkliniek bezoekt, zal jaloers zijn op dit model, want hij wil ondanks zijn hoogbejaarde leeftijd maar niet verouderen. Een paar subtiele tussentijdse facelifts en een nieuwe hybride aandrijflijn (2020) waren voldoende om dit stokoude model nog altijd piepjong te laten ogen. Typisch Italiaans.