Nederlanders kiezen massaal voor kleine private lease-auto's (en deze 2 grotere auto’s)

In 2013 werden de eerste private lease-contracten in Nederland afgesloten. Ruim tien jaar later rijden er 238.742 private lease-auto’s rond. Welke zijn het populairst?



Aan de cijfers van de RAI Vereniging is te zien dat private lease steeds populairder wordt. Nederlanders gaan voor gemak en duidelijkheid. De vaste autokosten zijn namelijk gebundeld in een vast maandbedrag. Je hoeft alleen nog maar de brandstof of stroom af te rekenen.

Via de private lease vergelijker van Auto Review profiteer je van de beste private lease aanbiedingen.

Populairste private lease auto’s van Nederland

Nederland kiest massaal voor compacte stadsauto’s in de private lease. Logisch, aangezien deze over het algemeen voor een scherpe prijs zijn te leasen. Van de tien auto’s die momenteel met een private lease-contract rondrijden, zitten maar liefst acht stadsauto's. Alleen de Kia Niro en de Peugeot 2008 zijn wat groter. De populariteit van de Ford Fiesta valt op; aan de Nederlandse interesse heeft het beëindigen van de productie niet gelegen.



Top 10 private lease auto’s

Private lease in 2023

Kijken we alleen naar private lease-contracten die in 2023 zijn afgesloten, dan zien we hetzelfde beeld. De top 3 blijft hetzelfde, gevolgd door de Fiat 500. Wederom is de Peugeot 2008 de uitzondering op de populariteit van de stadsauto’s.



Kia Picanto - 2.175 Toyota Aygo X - 2.119 Peugeot 208 - 2.102 Fiat 500 - 1.834 Peugeot 2008 - 1.508

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

Slechts één keer geleast

In de leaselijst zien we achter een aantal modellen een 1’tje staan - één schamel afgesloten contractje. Dan hebben we het over oude, obscure of simpelweg impopulaire auto’s. Denk daarbij aan modellen als de Abarth 500e, BYD Tang, Chevrolet Spark, Lancia Thema, JAC IEV7S, Citroën C4 Aircross, Hyundai Getz, Ssangyong Korando, Suzuki Wagon R of Volkswagen Phaeton.

We kijken nog meer op van enkele peperdure en exotische (sport)bolides die in Nederland met een private lease-contract rondrijden. Zo staat er een stoer 1'tje achter modellen als de Bentley Continental, BMW i7, Dodge Challenger, Ferrari Portofino, Maserati Quattroporte, McLaren 600LT en Mercedes AMG GT. Wat zal het maandbedrag wel niet zijn?!

Private lease

Kijk voor al onze private lease aanbiedingen op de private lease vergelijker van Auto Review. Daar vind je ook auto’s die je voor minder dan 300 euro per maand kan leasen.