25 jaar euro: in 1999 kostten deze vette auto's ruim 50.000 gulden - minder dan een VW Polo nu

In 2024 bestaat de euro officieel 25 jaar. Een mooie gelegenheid om terug te kijken naar de autoprijzen van 1999. Wat voor auto’s kocht je destijds voor pakweg 25.000 euro? Een duik in het prijzenarchief. Niet schrikken!

Betalen met euromunten en -biljetten doen we pas sinds 2002. Maar in 1999 verving de Europese munt de gulden al bij het bepalen van onder meer de aandelenkoersen. Vandaar dat 2024 het officiële jubileumjaar is voor de munteenheid. In het begin werd er flink op de euro gemopperd. Veel mensen rekenden euro's constant terug naar guldens, om hun geklaag over gestegen prijzen kracht bij te zetten.



Of die mopperaars het destijds wel of niet bij het rechte eind hadden, durven we niet te zeggen. Hoe dan ook hebben monetair experts inmiddels becijferd dat wij als Nederlanders veel aan de euro te danken hebben. Tegenwoordig rekent bijna niemand prijzen nog terug naar guldens. Maar gezien het zilveren eurojubileum, kunnen wij het nu even niet laten. Daarbij concentreren we ons - uiteraard - op auto's.



Wat kosten nieuwe auto's teruggerekend in guldens?



Bij de invoering van de euro was de officiële koers 2,20371 gulden. De goedkoopste auto die je 25 jaar geleden in Nederland kon kopen, was Fiat Panda Young voor 13.995 gulden, oftewel 6350 euro. Op dit moment is de Dacia Sandero de goedkoopste auto in de Nederlandse showrooms. Hij is er vanaf 17.200 euro, wat overeenkomt met 37.903 ouderwetse guldens.



Zoeken we het ietsje hogerop, dan komen we in de prijslijst van 2024 de Volkswagen Polo tegen. Vanafprijs: 26.990 euro, oftewel 59.478 gulden! En de Toyota Aygo X dan? Die heb je voor niet minder dan 20.495 euro. Maal 2,20371 = 45.165 gulden. Slik ...



Auto's uit 1999 voor ca. 25.000 euro



Laten we er een beetje tussenin gaan zitten en vanwege het 25ste jubileumjaar van de euro een richtprijs van 25.000 euro aanhouden. Oftewel 55.092 gulden. Wat kocht je in 1999 voor dat geld? In de onderstaande tabel geven we zes voorbeelden.



Auto Prijs 1999 Verm. 0-100 km/h Top Tegenhanger 2024

Alfa Romeo 156 2.0 TS € 24.481

(f 53.950) 155 pk 8,6 s 216 km/h Giulia 2.0 T

(€ 65.300) Audi A4 1.6 € 24.913

(f 54.900) 101 pk 11,9 s 190 km/h A4 35 TFSI

(€ 48.451) Ford Mondeo 2.5i V6

€ 25.863

(f. 56.995) 170 pk 8,3 s 224 km/h Kuga 2.5 PHEV

(€ 42.995) Peugeot 306 GTi € 25.090

(f 55.290) 167 pk 8,8 s 218 km/h 308 1.6 HYbrid 180

(€ 41.710) VW Passat Variant 1.8 5V Turbo € 25.700

(f 56.635) 150 pk 8,9 s 223 km/h Passat Var. 1.5 TSI

(€ 48.990) Volvo V40 2.0T € 25.820

(f 56.900) 160 pk 8,5 s 215 km/h XC40 B3

(€ 45.995)

Een V6 voor 25 mille ...



Voor hetzelfde geld waarmee je nu een driecilinder Volkswagen Polo met 80 pk koopt, kon je 25 jaar geleden dus kiezen uit diverse middenklassers in het D-segment. Zelfs een V6-motor behoorde tot de mogelijkheden! Turbo’s waren in 1999 zeldzamer dan nu; in ons lijstje hebben alleen de gekozen Passat en V40 een geblazen motor.



... maar niet alles was beter in 1999



Ook hebben we een hete hatchback in ons lijstje opgenomen. Al zou de Peugeot 306 GTi met zijn 150 pk tegenwoordig hoogstens lauwwarm zijn. En kijk die Audi A4 eens, diens één-punt-zesje kwam niet verder dan een schlemielige 101 pk … Bij de meeste merken kreeg je 25 jaar geleden niet meer dan één jaar garantie op je nieuwe auto. Airco en cruisecontrol waren in veel gevallen dure opties. Zelfs elektrisch bediende ruiten waren lang niet altijd standaard. En navigatiesystemen bestonden nog nauwelijks. Dus zeker niet álles was beter in 1999 …