Deze 5 goedkope elektrische auto's zijn onderweg (en komen niet uit China)

De Citroën ë-C3 is de eerste langverwachte elektrische auto van 25.000 euro. Maar eigenaar Stellantis heeft meer goedkope EV's aangekondigd. En ook andere Europese merken zitten niet stil. Ook de volgende 5 betaalbare elektrische auto's uit Europa komen jouw kant op.

1 Fiat Panda

Wie Fiat een warm hart toedraagt, moet de datum van 11 juli 2024 rood omcirkelen in zijn agenda. Op die dag bestaat Fiat exact 125 jaar. Dat vraagt om een cadeautje en dat is de nieuwe Fiat Panda. De Italianen kennende, gebeurt de presentatie op feestelijke wijze en met veel bombarie. Toen Fiat in 2007 de nieuwe 500 in Turijn presenteerde, vlogen de Vijfhonderdjes letterlijk door de lucht.

Net als Citroën behoort Fiat tot het Stellantis-concern. Dus staat ook de nieuwe Panda op het Smart Car-platform van de ë-C3. Dat is overigens niet volledig nieuw, maar een doorontwikkeling van het e-CMP-platform van de voormalige PSA-groep.

Fiat heeft al aangegeven dat de elektrische Fiat Panda gaat lijken op het studiemodel Centoventi dat in 2019 werd getoond. Verder belooft de Fiat Panda op stroom een auto zonder veel poespas te worden. Maar dan nog wordt het met ongeveer 25.000 euro de duurste Panda ooit.

2 Renault 5

De elektrische Renault 5 belooft nog leuker te worden dan de Fiat Panda. Qua design doet hij sterk denken aan het Vijfje uit de vorige eeuw. De elektrische Renault 5 staat op een geheel nieuwe onderstel. Dit zogeheten CMF-B EV platform gaat ook als basis dienen voor de elektrische Renault 4. Ook die gaat trouwens op zijn illustere voorganger lijken.

Renault rust de nieuwe 5 standaard uit met een onafhankelijke multilink-wielophanging achter. Die techniek vind je normaal in grotere en duurdere auto’s. De elektromotor is supercompact, omdat Renault de motor combineert met de AC/DC-converter, de oplader en de unit die de energiedistributie regelt.

De prijs blijft nog even spannend. Retromodellen hebben nogal de neiging om duur uit te vallen (denk maar aan de Mini), maar het lijkt erop dat Renault zich inhoudt. Reken op een bedrag net boven de 25.000 euro. Nog dit jaar moet hij in de showroom staan.

3 Volkswagen ID.2

De Volkswagen ID.2 is de goedkope elektrische auto waar werkelijk iedereen op zit te wachten. Met het studiemodel ID.2all heeft Volkswagen al een voorproefje vrijgegeven en dat belooft veel goeds. Een EV die eruitziet als een moderne Polo met een interieur dat hebberig maakt. Kom maar door.

De Volkswagen ID.2 komt in 2025. De ID2.all ziet er al behoorlijk productieklaar uit. Het studiemodel heeft een actieradius van 450 kilometer. We vermoeden dat Volkswagen daarvoor het accupakket van 58 kWh gebruikt.

Grote kans dat het instapmodel van de Volkswagen ID.2 een kleinere batterij van 45 kWh krijgt die ook in de schappen van de Volkswagen-magazijnen ligt. Die heeft een actieradius van 350 kilometer.

4 Cupra Raval

De Cupra Raval is vernoemd naar een hippe wijk in Barcelona, die El Raval heet. Enkele details over de aandrijflijn zijn al bekend: de krachtigste Raval is 226 pk sterk en gaat in 6,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. De actieradius bedraagt 440 kilometer. Net als de Volkswagen ID.2 staat de Cupra Raval op hetzelfde MEB Small-platform. Toch wordt niet de Volkswagen, maar de Cupra in 2025 als eerste op de markt gebracht.

Met een lengte van zo'n 4 meter zit de Raval in het vaarwater van de Seat Ibiza. De prijs laat zich raden: ongeveer 25.000 euro. Net als de ID.2 wordt de Raval in de Seat-fabriek in het Spaanse Martorell nabij Barcelona gebouwd.

5 Skoda 'Small'

Behalve Cupra komt ook Skoda met een derivaat van de Volkswagen ID.2. De naam is nog niet bekend, voorlopig heet de auto 'Small'. Het enige wat we zeker weten, is het formaat van de bagageruimte. Skoda pocht met een grote kofferbak van Scala-formaat (467 tot 1410 liter).

Om te laten zien hoeveel 467 liter is, pakken we de elektrische Peugeot 208 erbij: daarin past maar 265 liter aan bagage. De Volkswagen ID.2 blijft iets achter bij de Skoda en komt tot 440-1330 liter. Skoda onthult dit jaar de Skoda Elroq, het elektrische alternatief voor de Skoda Karoq.

En China?

De Chinese automerken blijven niet achter. Het grote BYD haalt de Seagull naar Europa (zie de foto). De compacte hatchback is 3,78 meter lang en heeft een LPF-batterij van 30 (actieradius: 305 km) of 38 kWh (actieradius: 405 km). Dat is volgens de Chinese meetmethode, dus reken op 100 kilometer minder als de realistischer Europese waarden bekend zijn.

Nio blijft niet achter en komt met de Firefly. Al wordt die naam vooralsnog alleen intern gebruikt. De Firefly gaat niet eens Nio heten, want die merknaam blijft voorbehouden aan de duurdere premiummodellen, zoals de ET7.