Jij hebt nooit geweten hoe vergezocht deze 10 autonamen zijn

Je zou het niet verwachten bij de Kia Stonic of Toyota bZ4X, maar achter die eigenlijk best muffe namen gaan heel wat uurtjes denkwerk schuil. Vooral Japanners en Koreanen vliegen vaak uit de bocht met de betekenis van hun modellen. Tien voorbeelden.

1. Nissan Leaf

Je hoeft geen kenner van de Engelse taal te zijn om de vertaling van Leaf te kennen. Leaf = blaadje = groen. Geen gekke naam voor een elektrische auto die in een goed blaadje wil staan bij klimaatbewuste kopers. Maar dan ken je de Japanners niet, die nemen geen genoegen met zoveel simpelheid. Nissan Leaf staat voor veel meer: Leading, Environmentally friendly, Affordable, Family car. Chapeau!

2. Kia Stonic

Kia Stonic, op het eerste oog een naam die geen emotie oproept. Het kan ook een straatnaam in Almere Buiten zijn. Of een nieuw merk stofzuigerzakken. “Schoon stofzuigen met Stonic.” Maar Stonic is een samentrekking van Speedy en Tonic. Waarbij je niet aan het koolzuurhoudende drankje moet denken, maar aan de tonica. Dat is een term uit de muziekwereld. We citeren muziekblad Preludium: “De tonica is de grondtoon van een toonsoort. Vaak– behalve in de atonale muziek – eindigt een stuk op de tonica. De terugkeer naar de grondtoon zorgt ervoor dat de muziek gevoelsmatig 'afgelopen' is.”

Wat dit met een Kia te maken heeft? Wie het weet, mag het zeggen.

3. Kia Ceed

Over rare Kia-namen gesproken. De letterlijke vertaling van Kia Ceed is natuurlijk Kia Zaad. Tikje vreemd al, want Kia wil waarschijnlijk niet dat de kopers de Ceed een zaadauto vinden. Maar het staat voor Communauté Européenne European Design. Toen de Ceed in 2007 op de markt kwam, moest je het zelfs met apostrof schrijven: cee’d. Met de driedeurs versie gingen alle remmen los: pro_cee’d.

4. Hyundai Ioniq

Kia en Hyundai behoren tot hetzelfde concern. Hyundai kan dan ook niet achterblijven met merkwaardige namen. Al valt de extravagantie mee, na Stonic en Ceed. Ioniq staat voor Ion en Unique. Een ion is een elektrisch geladen atoom. Dat heeft dan in elk geval nog met elektriciteit te maken.

5. Hyundai Veloster

Zou de bedenker van deze naam Frans zijn en gek zijn op fietsen (vélo)? Nee, Veloster is een samenstelling van Velocity en Roadster. Maar nu komt het: zo snel was de Veloster in zijn tijd helemaal niet (nog geen 140 pk leverde-ie bij zijn introductie in 2011) en het is ook helemaal geen roadster. Maf ...



6. Smart

In 1993 werd het merk Smart opgericht, een ongebruikelijke vrijage tussen horlogemerk Swatch en automerk Mercedes. De naam is dan ook een combinatie van beide merken: Swatch Mercedes Art. Smart is inmiddels deels in handen van het Chinese Geely. Misschien moeten ze de naam in Gmart veranderen.

7. Zeekr

Dit nog piepjonge automerk, opgericht in 2021, heeft een intrigerende naam. Een woordgrap met zeker is snel gemaakt in het Nederlands. Zeekr staat voor Zero Emission Krypton. Dat laatste is een scheikundig element; een kleurloos edelgas.



8. Kia Niro

We gaan weer snel terug naar Kia, onze favoriet in het bedenken van rare namen. Veel Nederlanders rijden een Kia Niro, maar zouden al die tienduizenden mensen weten wat het betekent? Near Zero. De naam zal op de uitstoot slaan en niet op het consumentenvertrouwen …

9. Toyota bZ4x

Wat verlangen we altijd naar een Volkswagen Polo of Renault 5 als we iets schrijven over de Toyota bZ4X. Doodsbang zijn we voor een spelfout, of een verkeerde hoofdletter. De naam lijkt lukraak gekozen door iemand die op de wachtlijst staat voor de cursus Omgaan met dyslexie, maar er zit wel degelijk een idee achter. bZ staat voor Below Zero. En de 4 voor het formaat en de X voor crossover.



10. Lynk & Co

Waarom dit merk de Buurman & Buurman van de autowereld is? Omdat de woorden Lynk en Co eigenlijk hetzelfde betekenen. Het merk is Chinees, waarbij Lynk staat voor het in verbinding zijn van auto's, met elkaar en met andere plekken, en voor het autodelen waarmee het merk tot nu toe best succes heeft. 'Co' staat voor 'connected'; eigenlijk ook weer die verbinding dus. Maar als er één woord is waarvan wij jeuk krijgen ... we verbreken de verbinding.

En nu zijn we toe aan een tonic, met veel gin …