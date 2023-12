Stokkende verkoop tweedehands EV's bedreigt industrie, maar biedt jou mooie kansen!

De subsidiepot voor tweedehands elektrische auto’s mag dan leeg zijn, de vraag naar gebruikte EV’s valt tegen, ook wereldwijd. Daardoor gaat de verkoop van nieuwe elektrische auto’s eveneens stokken. Maar voor de private-lease klant is dit misschien wel goed nieuws.



Volgens een analyse van Bloomberg stuit de transitie naar elektrische auto’s opnieuw op hindernissen. Een daarvan is dat consumenten niet staan te springen om tweedehands EV's te kopen. Dit heeft niet alleen invloed op de tweedehandsmarkt, waar de prijzen van batterij-aangedreven auto's sneller dalen dan die van benzine-auto’s. Het ondermijnt ook de markt voor nieuwe EV's.



Blijf bij over tweedehands én nieuwe EV's met onze nieuwsbrief.



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag.

Angst voor snelle waardedaling EV's



Hoe wordt de markt voor nieuwe EV's ondermijnd? Door de onduidelijkheid over de restwaarde. Als tweedehands EV's zo snel in waarde dalen, ziet het rekensommetje voor een nieuwe er plotseling helemaal niet interessant uit.



De restwaardekwestie staat nog los van de bekende redenen waarom consumenten terughoudend zijn, zoals de nog altijd hoge nieuwprijzen en tegenvallende of dalende aanschafsubsidies. Ook het feit dat fabrikanten beloften doen over nieuwe batterijtechnologieën, goedkopere auto's met een grotere actieradius en snellere laadmogelijkheden speelt een rol. Bovendien speelt in veel landen de beperkte laadinfrastructuur nog altijd een rol.



Eigen schuld, dikke bult voor Tesla



Maar de industrie moet ook de hand in eigen boezem steken. Zo hebben Tesla en Chinese fabrikanten als MG en BYD een prijzenoorlog ontketend, die de prijzen en restwaarde van zowel nieuwe als gebruikte elektrische auto’s ondermijnt. Hierdoor kan de winst van autofabrikanten als Volkswagen en Stellantis (onder meer Opel, Peugeot, Citroën, Fiat en Jeep) onder druk komen te staan.

Een bijkomend probleem is dat in Europa het merendeel van de elektrische auto’s wordt geleased. De afschrijvingscomponent in de leasetarieven zal in veel gevallen niet kostendekkend blijken te zijn. Dat wordt voor zowel fabrikanten, dealers als leasebedrijven een financieel probleem.



Er komen 1,2 miljoen tweedehands lease-EV's aan



De verwachting is dat dit de komende jaren nog erger wordt. Dan belanden immers veel van de 1,2 miljoen EV's die in 2021 in Europa zijn verkocht, na het verstrijken van hun leasecontract op de tweedehandsmarkt.

Dit heeft natuurlijk zijn weerslag op de winstgevendheid van bedrijven, maar ook op het consumentenvertrouwen. En dat alles zal weer gevolgen kunnen hebben voor de ambities om de CO2-uitstoot door het wegverkeer te beperken en auto’s met verbrandingsmotor uit te faseren.



'Miljarden vernietigen'



“De problemen rondom gebruikte EV's hebben het potentieel om miljarden euro's aan inkomsten voor de industrie te vernietigen”, waarschuwt Christian Dahlheim, hoofd van VW's financiële diensten.

Wantrouwen over batterijen tweedehands EV's



Volgens Bloomberg staat de autobranche dan ook voor een enorme uitdaging bij het omgaan met grote aantallen gebruikte EV's. Naast alle bovengenoemde ontwikkelingen speelt ook het wantrouwen van consumenten over de conditie van de batterij een rol.

De meeste fabrikanten hanteren weliswaar een garantietermijn van acht jaar, maar wat gebeurt daarna? Als het accupakket stukgaat, raakt een tweedehands EV in één klap minimaal 30 procent van zijn totale waarde kwijt.



Private lease tweedehands EV straks spotgoedkoop?



Behalve veel ellende voor de industrie, kan de onzekerheid rondom de batterijtechnologie toekomstige EV-rijders ook voordeel opleveren. Het zou meer consumenten kunnen overtuigen om te leasen in plaats van te kopen.



Mark Schreurs, oprichter van de Nederlandse leasemaatschappij Mistergreen, bevestigde onlangs aan de ANWB dat private lease-prijzen voor tweedehands EV’s binnenkort weleens enorm kunnen gaan dalen. Voor een Tesla Model 3 noemde hij een bedrag van 300 tot 350 euro per maand. En daarbij hoef je je geen zorgen te maken over reparatiekosten of een slechte restwaarde. Voor private lease van een nieuwe Model 3 ben je nu algauw het dubbele kwijt.



Private lease Tesla Model 3

De Tesla Model 3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 589,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Tesla Model 3 private lease prijzen.