Wees op je hoede bij een Mercedes met blauwe knipperlichten

Als je een Mercedes met blauwe knipperlichten ziet rijden, dan staat de auto in zelfrijdende modus en is de bestuurder waarschijnlijk bezig met andere dingen dan autorijden. Wees dus op je hoede.

Het is een slim idee van Mercedes om de omgeving te laten zien wanneer een auto op de automatische piloot staat. Aangezien de techniek voor autonoom rijden goed werkt, maar nog niet perfect, zouden wij elke zelfrijdende auto extra goed in de gaten houden.

Turquoise is de kleur van autonoom rijden



Mercedes kiest ervoor om blauwe, pardon turquoise, verlichting te gebruiken. De waarschuwingslampen krijgen een plekje in de koplampen en achterlichten, en bij de buitenspiegels. Opvallen doet het zeker, maar we vragen ons af of turquoise wel een kleur is die ‘zelfrijdende auto’ uitstraalt. Wij associëren de kleur met elektrisch rijden.

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste Mercedes-nieuws? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Laat Mercedes onze twijfels over turquoise maar niet horen, want het merk heeft uitgebreid onderzoek gedaan om met precies de juiste kleur te komen. Een goede reden waarom het turquoise is geworden, is dat het niet lijkt op bestaande verkeers- of alarmlichten.

Level 3 autonoom rijden met Drive Pilot

In Nederland zul je de turquoise lampjes niet snel tegenkomen. Mercedes is het eerste automerk dat toestemming heeft gekregen voor deze soort verlichting, maar vooralsnog alleen in Californië en Nevada. In Californië mag het alleen op de snelweg.

De modellen waarmee Mercedes aan het testen slaat, zijn de Mercedes EQS en Mercedes S-klasse. De zelfrijdende techniek heet Drive Pilot en ondersteunt level 3 autonoom rijden. Drive Pilot is al leverbaar in Duitsland en sinds kort ook in Californië en Nevada.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

Misbruik maken



We zijn benieuwd of medeweggebruikers misbruik gaan maken van deze duidelijk herkenbare auto’s. Door bijvoorbeeld hun pick-up zo voor een zelfrijdende Mercedes te gooien, in de wetenschap dat Drive Pilot toch wel ingrijpt en afremt.