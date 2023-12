Duits onderzoek: EV pas milieuvriendelijker dan verbrandingsmotor na 90.000 km

Elektrische auto’s zijn een milieuvriendelijk alternatief voor auto’s met een verbrandingsmotor, maar wel na een bepaald aantal kilometers. Volgens een Duits onderzoek ligt het omslagpunt pas bij 90.000 kilometer.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Verein Deutscher Ingenieure (VDI) - een onafhankelijke organisatie die bestaat uit ongeveer 135.000 ingenieurs en natuurwetenschappers. Zij concludeerden dat elektrische auto’s over de levensduur van 200.000 kilometer een stuk groener zijn dan traditionele auto’s met een verbrandingsmotor.

Ecologische achterstand

EV’s beginnen hun autoleven echter met een grote ecologische achterstand. Dit komt doordat de productie van het accupakket veel energie en grondstoffen vraagt. Tevens is het winnen van bepaalde grondstoffen zoals kobalt en nikkel slecht voor het milieu. Wat ook niet helpt, is dat vrijwel alle batterijen in China worden geproduceerd en getransporteerd moeten worden.

Uit het Duitse onderzoek blijkt dat een EV pas na 90.000 kilometer zijn achterstand heeft ingehaald en definitief milieuvriendelijker is dan een auto met een verbrandingsmotor.

Benzine het minst groen

Gelukkig gaan elektrische auto's (veel) langer mee dan 90.000 kilometer. Als na 200.000 kilometer de balans wordt opgemaakt, hebben EV’s de meest milieuvriendelijke aandrijflijn. Een elektrische auto heeft dan gemiddeld een CO2-uitstoot van 24,2 ton veroorzaakt. Vlak daarachter volgen plug-in hybrides, met een gemiddelde gecombineerde uitstoot van 24,8 ton.

Diesels volgen op een gepaste afstand met 33 ton uitstoot, terwijl benzineauto’s de hekkensluiters zijn met een uitstoot van 37 ton over 200.000 kilometers. Hybrides zonder stekker zijn door de Duitsers niet meegenomen in het onderzoek.

Kanttekening

Naast de milieuvervuilende productie, plaatst het VDI nog een kanttekening bij de milieuvriendelijkheid van EV’s. Die is namelijk erg afhankelijk van hoe groen de stroom is waarmee de elektrische auto wordt opgeladen. Als een elektrische auto bijvoorbeeld rijdt op elektriciteit die is opgewekt met fossiele brandstoffen, dan kan het wel 160.000 kilometer duren voordat hij groener wordt dan een auto met verbrandingsmotor.

Conclusie

Het VDI sluit het onderzoek af met een aantal tips om de uitstoot van auto’s te verminderen. Ten eerste benadrukt de organisatie het belang van een groen elektriciteitsnet. Ten tweede moet de productie van EV-batterijen minder belastend worden voor het milieu. Dit kan worden bereikt door lokale productie en betere recycling van oude batterijen. Daarbij is de organisatie positief over de komst van e-fuels en raadt het tot slot ook plug-in hybrides van harte aan.