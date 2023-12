Autoverkopen in China: slechts een kwart is elektrisch en Honda is populair

De Nederlandse autoverkopen houden we scherp in de gaten, maar het kan ook interessant zijn om over de grens te kijken. Zo vallen er meerdere dingen op aan de Chinese autoverkopen van november. Wij lichten 7 opvallende statistieken uit.

1. 2,08 miljoen verkopen

Als je de verkoopcijfers van Nederland en China naast elkaar legt, besef je wat voor een enorm land China is. In Nederland gingen in november 28.256 auto’s over de toonbank, in China waren dit er volgens carnewschina.com maar liefst 2.080.000. Er werden dus ruim 73 keer zoveel auto’s verkocht in China dan in Nederland.

2. Chauvinistische Chinezen

De Chinezen zijn chauvinistisch, aangezien BYD met ruim 250.115 stuks verreweg de meeste auto’s verkocht in november. Het Chinese merk had een marktaandeel van ruim 12 procent. Ook Geely (4), Changan (6) en Wuling (7) staan in de top 10 van vorige maand.

3. Dit is het grootste EV-merk

Ook als we enkel naar elektrische auto’s kijken, is BYD wederom de koploper. Het merk verkocht maar liefst 140.103 EV’s in november, waarmee het ruim een kwart van het marktaandeel van EV's in handen had. Tesla volgde op gepaste afstand met 65.504 verkopen.

4. Deze modellen zijn populair

In de top 10 van populairste modellen staat BYD maar liefst 5 keer. Toch komt het populairste model niet van de Chinezen, maar van de grote concurrent Tesla. De Tesla Model Y ging 49.877 keer over de toonbank, de BYD Seagull - een compacte en betaalbare EV die onder de BYD Dolphin is geplaatst - vond 40.594 nieuwe eigenaren. Andere modellen in de top 10 zijn namen die bij ons geen belletje doen rinkelen, zoals bijvoorbeeld de Nissan Sylphy, Volkswagen Sagitar en Wuling Bingo.

5. Honda in China wél populair

Bij een blik op de statistieken valt ons op hoe goed Honda het doet in China. De Japanners verkochten in november maar liefst 106.377 auto’s in het land. Ter vergelijking: in Nederland kwam Honda tot een schamel aantal van 815 verkopen in dezelfde periode.



6. 26,1 procent meer dan vorig jaar

In de maand november werden er 26,1 procent meer auto’s verkocht in China dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit is mede te verklaren door het feit dat China vorig jaar nog kampte met gevolgen van de coronacrisis. Daarbovenop worden er meer auto’s verkocht door de vele kortingen die worden aangeboden. Dit begon bij de EV’s door de prijzenoorlog die Tesla startte, waarna merken zich ook genoodzaakt voelden om auto’s met een verbrandingsmotor met korting aan te bieden.

7. Slechts een kwart is EV

Bijna alle Chinese merken die naar Nederland komen bieden alleen maar elektrische auto’s aan. Maar het is misconceptie dat in China alleen maar EV’s worden verkocht. Sterker nog, met 552.000 verkopen zijn elektrische auto’s maar goed voor iets meer dan een kwart van de totale autoverkopen van november in het land.