Met deze 14 weetjes over de Mitsubitische Colt red je elk kerstdiner

De nieuwe Mitsubishi Colt is een Renault Clio met een ander logo, maar bij eerdere generaties waren het juist andere merken die hun logo op de Colt mochten plakken.

1. In 1962 komt in Japan de eerste Colt op de markt als Colt 600, een tweedeurs sedan met de motor achterin. Deze Colt is een kei car, met een achterin geplaatst tweetaktmotortje van 0,6 liter, dat 25 pk leverde.

2. Een jaar later komt de Colt 1000 op de markt, een vierdeurs sedan die door Giovanni Michelotti (die ook een aantal Daf-modellen ontwierp) werd getekend.



3. Weer twee jaar later verschijnt de Colt 800, een Fastback. Die is veel moderner, met een voorin geplaatste watergekoelde driecilinder.



4. Denk niet dat rebadgen iets is van de huidige tijd; het gebeurt al sinds er auto's rondrijden. In de jaren zeventig, tachtig en negentig kwam de Mitsubishi Colt in de VS op de markt met logo's van Dodge, Plymouth en Eagle.

5. De vrijage met de Renault Clio is niet de eerste keer waarbij de naam Colt wordt opgepoetst; ook in 1971 verdween de naam al eens.



6. In 1978 keerde de naam Colt in Europa terug. In Japan heette-ie Mirage. De kleine en zuinige Colt was Mitsubishi's antwoord op de oliecrisis van 1973.

7. Deze eerste 'nieuwe' Colt had een FF2-versnellingsbak. De bestuurder kon via een tweede versnellingshendel omschakelen tussen de standen Power en Economy, voor krachtiger prestaties of een laag verbruik.



8. De tweede Colt-nieuwe-stijl kwam in 1984 en was voor het eerst ook als diesel te koop.

9. Generatie drie (1989) was er alleen nog als driedeurs, de vijfdeurs versie werd als Lancer verkocht. Zoals het eind jaren 80 heurde, hadden alle Colts een geregelde driewegkatalysator.

10. Japanners konden de vierde Colt uit 1992 (daar nog altijd Mirage geheten) bestellen met een 175 pk sterke 1,6-liter V6; de kleinste in serie geproduceerde V6.

11. Pas in 2002 is de auto in Japan voor het eerst te koop onder de naam Colt.



12. De laatste Colt voor de 'doorstart' van 2023 werd in 2004 geïntroduceerd en samen met de Smart Forfour gebouwd bij Nedcar in Born. Er was ook een cabrio-versie, de CZC. De Colt deelde 40 procent van zijn onderdelen met de Forfour.

13. Beroemd is de Colt Ralliart, het scheurijzertje met 150 pk was onder handen genomen door de gerenommeerde rallyafdeling van Mitsubishi.

14. De Colt hield het langer in Limburg vol dan de Smart: de Forfour rolde voor het laatst van de band in 2006, de Colt pas in december 2012. Zijn opvolger was de Mitsubishi Space Star, die nog altijd leverbaar is.