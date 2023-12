Dit zijn de voor- en nadelen van goedkoop tanken

Iedereen houdt van besparen. Het is daarom ook geen wonder dat iedereen op zoek is naar tankstations waar goedkoop tanken centraal staat. Die paar euro per tank die je kan besparen kan je immers weer investeren in iets anders.

Het goedkoper tanken kan jou veel voordelen opleveren tijdens het rijden en erna. Maar er zijn ook een aantal nadelen bij terug te vinden. Aan welke voor- en nadelen moet je dan denken voordat je naar een goedkoper tankstation rijdt en jouw voertuig weer voorziet van een volle tank?

Iedere maand geld besparen

Een van de eerste voordelen van goedkoop tanken is de prijsbesparing die je hiermee krijgt. Iedereen houdt ervan om aan het einde van de maand geld over te houden. Het goedkoper tanken betekent daarom automatisch dat er meer geld beschikbaar is voor andere doeleinden. Soms kan het dus lonen om net wat meer kilometers te maken om goedkopere brandstof te krijgen. Het helpt jou dus ook om weer bewuster om te gaan met de prijzen van brandstof. Je gaat immers actief op zoek naar manieren om te besparen en ervoor te zorgen dat jouw voertuig weer een volle tank heeft.

Nieuwe plekken kunnen ontdekken

Een ander groot voordeel van goedkoop tanken is dat je vaak op plekken komt waar je nog nooit bent geweest. De nabijgelegen dorpen en steden heb je lang niet allemaal bezocht. Of je gaat even de grens over om goedkopere benzine te hebben. Het kan jou dus ook leuke roadtrips opleveren als je goedkopere brandstof wilt hebben. Vooral als jouw auto geen high-performance brandstof nodig heeft, kan het jou dus ook weer nieuwe herinneringen opleveren. Neem het gezin mee en maak er een leuke dag van, terwijl je ook nog wat geld bespaart tijdens het tanken.

Tijd verliezen tijdens het rijden

Een van de nadelen van goedkoper tanken kan toch de afstand zijn. Niet iedereen zit erop te wachten om net even wat langer te moeten rijden voor een tankstation. Je mag dan wel geld besparen tijdens het volgooien van de tank, je verliest er wel veel kostbare tijd mee. Daarnaast is het niet goed voor het milieu als je deze extra kilometers maakt. Het zorgt er immers ook voor dat er weer meer uitlaatgassen in de lucht komen. Vooral voor mensen die zich bewust zijn van hun ecologische afdruk kan dit dus een groot probleem zijn.

Gemiste kansen en slechtere brandstof verkrijgen



Een ander nadeel van goedkoop tanken heeft te maken met de kwaliteit van de brandstof. Lang niet iedere kwaliteit is gelijk en het kan zomaar zijn dat goedkoop ook betekent dat de brandstof niet goed is. In eerste instantie ga je hier weinig van merken, maar na verloop van tijd kan het schadelijk zijn voor jouw motor. Het kan resulteren in een lagere efficiëntie en zelfs in reparatiekosten. En je loopt ook nog eens veel kortingen en loyaliteitsprogramma’s mis. De kwalitatieve tankstations belonen terugkerende klanten namelijk vaak met kortingsacties en spaarprogramma’s.