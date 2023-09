Nieuwe auto kopen? Check deze drie kosten vooraf!

Het is een beetje net als met vakantie boeken en betalen; de focus ligt vaak zeer op de prijs van de reis en het verblijf, en minder op de plek van bestemming. Maar dat laatste is vaak wel waar het meeste geld aan opgaat. Van een drankje hier tot een diner daar, er kan nogal verschil in de kosten zitten. Hetzelfde effect zien we bij de aanschaf van een auto. Vaak wordt er fanatiek afgedongen op de prijs van de auto, maar worden de standaard vaste lasten vergeten en/of vooraf niet gecheckt. Daarom hier een aantal tips waarvan het slim is om ze vooraf te checken bij de aanschaf van een auto.

1 Goed verzekerd

Nu je een nieuwe auto wilt gaan kopen, zal de waarde hiervan waarschijnlijk ook hoger zijn dan je oude wagen en dit zal gevolgen hebben voor je autoverzekering. Voordat je de nieuwe auto koopt, is het dan ook slim je nieuwe autoverzekering te berekenen. Ga hierbij niet alleen uit van je oude verzekering, maar kijk juist goed wat nodig is voor je nieuwe bolide. Deze verschillende autoverzekeringen vergelijken kan je daadwerkelijk veel geld gaan schelen.



2 Leuk wordt het nooit

Nog een vaste kostenpost is de motorrijtuigenbelasting die je betaalt voor je auto. Veel mensen weten niet dat dit ook erg verschilt per auto en het soort brandstof waar deze op rijdt. Voor een gemiddelde diesel ben je veel meer kwijt dan een duurzame elektrische auto. Bij die laatste zijn er zelfs subsidies mogelijk, waarbij je geld als het ware toe krijgt. Belasting betalen is nooit leuk, maar houd er rekening mee en pas waar nodig je keuze erop aan.

3 Rijd niet op niets

Naast dat het verschil maakt voor de belasting of je diesel, benzine of elektrisch rijdt, maakt het ook voor de kosten aan brandstof natuurlijk een verschil. De ene auto is de andere niet, een oldtimer kan qua verbruik behoorlijk hoger uitvallen dan een nieuwe auto. Ook wanneer ze beide op benzine rijden. Hiernaar kijken voordat je de koop sluit is zeer aan te raden, om onaangename verrassingen bij de pomp later te voorkomen. Een elektrische auto geeft dit soort verrassingen niet, maar kan je wel op andere manieren beperken door bijvoorbeeld een beperkte actieradius of weinig trekkracht. Ook iets om vooraf rekening mee te houden.

Kortom, een auto kopen voor een scherpe prijs is heerlijk, maar realiseer je wel dat er daarna ook nog vele kosten komen. Door bijvoorbeeld verschillende autoverzekeringen te vergelijken, weet je zeker dat je nooit meer betaalt dan nodig. Door deze kosten vooraf in kaart brengen kun je later behoorlijk wat onaangename verrassingen voorkomen.