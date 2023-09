Je eerste auto en het afsluiten van een autoverzekering

De aankoop van je eerste auto is een mijlpaal in je leven. Het geeft je de vrijheid en onafhankelijkheid om te gaan en staan waar je wilt. Bij het kopen van je eerste auto is het echter ook belangrijk om na te denken over welke autoverzekering afsluiten. Een van de opties waar je voor kunt kiezen, is een WA autoverzekering. Maar wanneer is het verstandig om voor deze verzekering te gaan?

Een WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) autoverzekering is een basisverzekering die verplicht is voor iedereen die een auto bezit in Nederland. Deze verzekering dekt de schade die je met je auto aan anderen toebrengt. Met andere woorden, als jij bij een ongeval betrokken raakt en het is jouw schuld, dan vergoedt de WA verzekering de kosten voor de schade aan de tegenpartij.

Er zijn echter enkele scenario's waarin het verstandig kan zijn om te kiezen voor een WA autoverzekering.

Je auto heeft een lage dagwaarde

Als je een oudere auto hebt met een lage marktwaarde, kan het financieel gezien niet altijd logisch zijn om een uitgebreidere verzekering te nemen, zoals een casco verzekering. De premie voor een uitgebreidere verzekering kan in sommige gevallen hoger zijn dan de potentiële uitkering bij schade. In deze gevallen kan een WA autoverzekering voldoende zijn, omdat je toch al niet veel vergoed zou krijgen bij schade aan je eigen auto.

Je hebt beperkt budget

Als beginnende autobezitter kan je budget beperkt zijn. Uitgebreide verzekeringen, zoals een allrisk verzekering, kunnen duurder zijn. Een WA verzekering is meestal de goedkoopste optie, waardoor het een aantrekkelijke keuze kan zijn als je financieel beperkt bent.

Je rijdt weinig

Als je weinig kilometers maakt en voornamelijk kleine afstanden aflegt, loop je mogelijk minder risico op ongevallen. Hierdoor is de kans op schade aan je eigen auto kleiner. In dit geval kan een WA verzekering volstaan, omdat je minder vaak een beroep hoeft te doen op de dekking van je verzekering.

Je hebt voldoende spaargeld

Als je voldoende spaargeld hebt opgebouwd, kun je ervoor kiezen om eventuele schade aan je eigen auto zelf te betalen. Hierdoor hoef je geen uitgebreide verzekering te nemen en kun je besparen op je premie.

Het is belangrijk om te onthouden dat een WA autoverzekering alleen de schade aan anderen dekt, niet aan je eigen voertuig. Als je meer dekking wilt voor schade aan je eigen auto, kun je kiezen voor een beperkt casco (WA+) of allrisk verzekering. Deze bieden een bredere dekking en vergoeden ook schade aan je eigen auto, zelfs als het jouw schuld is.

Kortom, bij het kiezen van een autoverzekering is het van belang om naar je eigen situatie te kijken. Een WA autoverzekering kan een goede keuze zijn als je auto weinig waarde heeft, je budget beperkt is, je weinig rijdt of voldoende spaargeld hebt. Als je meer dekking wilt voor schade aan je eigen auto, kun je overwegen om een uitgebreidere verzekering te nemen. Denk goed na over je behoeften en mogelijkheden voordat je een beslissing neemt.

Andere mogelijkheden qua autoverzekeringen

Naast de eerder genoemde WA autoverzekering zijn er verschillende andere typen autoverzekeringen die extra dekking bieden. Hier zijn enkele van de meest voorkomende aanvullende autoverzekeringen:

WA+ (Beperkt Casco) verzekering: Deze verzekering dekt niet alleen de schade die je aan anderen toebrengt, maar biedt ook dekking voor bepaalde schades aan je eigen voertuig. Dit omvat vaak schade door diefstal, brand, storm, ruitbreuk en aanrijdingen met dieren.

Allrisk (Volledig Casco) verzekering: Dit is de meest uitgebreide autoverzekering en dekt schade aan zowel anderen als aan je eigen voertuig. Dit omvat de dekkingen van WA+ en voegt daar schade door eigen schuld aan toe, zoals schade door een aanrijding of vandalisme.

Inzittendenverzekering: Deze verzekering biedt dekking voor letsel van de bestuurder en de passagiers in geval van een ongeval. Dit kan medische kosten, invaliditeit en overlijden omvatten.

Rechtsbijstandverzekering: Met deze verzekering krijg je juridische ondersteuning als je betrokken raakt bij een geschil dat te maken heeft met je auto, zoals een conflict over aansprakelijkheid na een ongeval.

Schadeverzekering Inzittenden (SVI): SVI dekt zowel materiële schade als letselschade van de inzittenden, ongeacht wie er schuldig is aan het ongeval.

Pechhulpverzekering: Deze verzekering biedt hulp bij pech onderweg, zoals het slepen van je auto, het bieden van noodreparaties en het verzorgen van vervangend vervoer.

Accessoire verzekering: Deze verzekering dekt extra accessoires of aanpassingen aan je auto die niet standaard zijn inbegrepen bij de reguliere autoverzekering. Dit kunnen bijvoorbeeld aangepaste velgen, geluidsinstallaties of andere extra's zijn.

No-claimbeschermer: Met deze verzekering kun je een bepaald aantal schadevrije jaren behouden, zelfs als je een claim indient. Hierdoor blijft je premie stabiel, zelfs na een enkele claim.



Het is belangrijk om te weten dat de beschikbaarheid van deze aanvullende verzekeringen kan variëren per verzekeringsmaatschappij en per land. Voordat je een keuze maakt, is het verstandig om de specifieke voorwaarden en dekkingen van elke verzekering te vergelijken om ervoor te zorgen dat je de juiste dekking krijgt voor jouw behoeften.