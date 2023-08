Fiat 600e private lease: een goed alternatief voor de gevestigde orde?

De elektrische Fiat 600e is sinds kort verkrijgbaar via onze private lease vergelijker en kan direct de strijd aangaan met enkele geduchte concurrenten. Hoe doet de Italiaanse crossover het ten opzichte van de gevestigde orde?

Met private lease is de Fiat 600e voor een vast maandbedrag verkrijgbaar. Het opladen regel je zelf, maar de verzekering, de afschrijving en het onderhoud worden uit handen genomen. En omdat het een elektrische auto is, betaal je vooralsnog geen wegenbelasting. De Fiat 600e private lease je in onze vergelijker vanaf 484 euro.

In het bovenstaande artikel benoemen we wat de Fiat 600e allemaal te bieden heeft. Bovendien lichten we een aantal concurrenten uit. In dit bericht zoomen we hierop verder in en specifiek op private lease. Daarbij kijken we naar de basisuitrustingen om een eerlijke vergelijking te kunnen maken. Is de Fiat 600e een serieuze kanshebber?

Fiat 600e private lease

De Fiat 600e is uitgerust met een elektromotor van moederbedrijf Stellantis die 156 pk en 260 Nm sterk is. Met het accupakket van 54 kWh komt de compacte crossover tot 400 kilometer (WLTP) op één lading.

Vanaf het basismodel RED is de Fiat 600e al compleet uitgerust. Deze versie is in onze private lease vergelijker beschikbaar vanaf 484 euro. Je kan rekenen op verschillende comfortabele opties:

cruise control

climate control

parkeersensoren achter

Led-verlichting rondom

Apple CarPlay en Android Auto (10,25-inch touchscreen)

One pedal driving

Duurder: Peugeot e-2008 private lease

De Peugeot e-2008 Active Pack is de instapper van de elektrische Peugeot 2008. De faceliftversie van de Peugeot e-2008 is onderweg, dus voor nu doen we het met de huidige e-2008. De elektromotor heeft een vermogen van 136 pk en 260 Nm koppel. De e-2008 heeft een accupakket van 50 kWh waarmee hij 330 kilometer ver komt (WLTP).

De Active Pack is voorzien van de meeste gemakken. Het verschilt niet veel van de Fiat 600e RED:

cruise control

climate control

parkeersensoren achter

LED-verlichting rondom

Apple CarPlay en Android Auto (7-inch touchscreen)

One-pedal driving

11 kW laadvermogen en 100 kW snellaadvermogen

De Peugeot e-2008 private lease je in onze vergelijker vanaf 489 euro met het Active Pack.

Duurder: Opel Mokka private lease

De Opel Mokka-e Elegance is het tweede uitrustingsniveau van de elektrische Mokka en de goedkoopste versie in onze private lease vergelijker. De Opel Mokka-e heeft net als de e-2008 nog de oude Stellantis-motor: 136 pk en 260 Nm koppel. Ook het accupakket van 50 kWh is gelijk, maar de Mokka-e komt tot 338 kilometer (WLTP).

Het Elegance-model is dus niet de basisversie van de Mokke-e, maar toch mist de Duitser enkele belangrijke functies voor een EV, waaronder one-pedal driving. Ook het snellaadvermogen valt tegen. Wel biedt de Mokka-e extra’s als lichtmetalen velgen en een warmtepomp.

cruise control

climate control

parkeersensoren achter

LED-verlichting rondom

Apple CarPlay en Android Auto (7-inch touchscreen)

11 kW laadvermogen en 50 kW snellaadvermogen

De Opel Mokka-e private lease je in onze vergelijker vanaf 500 euro met de Elegance-uitrusting.

Duurder: Citroën ë-C4 private lease

Stellantis lijkt een monopolie te hebben op elektrische suv’s in deze klasse. Ons derde en laatste alternatief komt ook van het grote autoconcern: de Citroën ë-C4. Het basismodel heet ë-C4 Feel. Deze heeft net zoals de e-2008 en de Mokka-e een elektromotor met 136 pk en 260 Nm koppel. De Citroën komt er echter het verst mee: 350 kilometer (WLTP).

De Feel-uitvoering van de ë-C4 is rijk uitgerust. Alle gemakken waar we naar op zoek zijn, heeft-ie. Daarbij profiteer je van lichtmetalen velgen en lane departure warning.

cruise control

climate control

parkeersensoren achter

LED-verlichting rondom

Apple CarPlay en Android Auto (10-inch touchscreen)

One-pedal driving

11 kW laadvermogen en 100 kW snellaadvermogen

De Citroën ë-C4 private lease je in onze vergelijker vanaf 525 euro als ë-C4 Feel.

Conclusie: Fiat 600e private lease is een goede optie

We kunnen concluderen dat de Fiat 600e een goede optie is om te private leasen. De Italiaanse crossover is zelfs de goedkoopste auto van de genoemde modellen en heeft alle belangrijke functies van een moderne EV. De Fiat 600e heeft zelfs de grootste actieradius van alle opties. De e-2008, Mokka-e en ë-C4 zijn in uitrusting wel vergelijkbaar met de Fiat 600e, maar let op het snelladen. Mocht je behoefte hebben aan extra opties zoals bijvoorbeeld lichtmetalen velgen, kan je terecht bij de Mokka-e of ë-C4.