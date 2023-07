Lukt Tesla wel wat Van Moof niet is gelukt?

Een elektrische fiets van Tesla? Elon Musk heeft zelf gezegd dat-ie het niet uitsluit. Hoe kansrijk is een e-bike van Tesla?

Was VanMoof het Tesla van de elektrische fietsen? Misschien wel. Geen fietsenmerk zo geliefd en gehaat als VanMoof. De hippe e-bike groeide met name in Amsterdam uit tot statussymbool. Maar al die hipsters kunnen fluiten naar hun nieuwe fiets na het faillissement van VanMoof, en als ze wél een VanMoof hebben, zijn er geen nieuwe onderdelen meer te krijgen.

Mannen willen een Tesla e-bike

Voor alle teleurgestelde VanMoof-adepten, is er misschien goed nieuws. Een Amerikaans onderzoek legde mannen en vrouwen de volgende vraag voor: van welk merk zouden jullie een elektrische fiets kopen? Tiffany & Co, antwoordden de vrouwen. Maar de mannen gingen voor Tesla. En gaven en passant aan dat ze bereid waren veel meer geld te betalen voor een e-bike van Tesla dan voor welk ander merk ook.

Maar hoe groot is de kans dat hun wens in vervulling gaat? Onmogelijk is het niet. Elon Musk liet in 2018 al weten een elektrische motorfiets uit te sluiten, omdat zo’n snelheidsmonster te gevaarlijk is. Maar een e-bike ziet hij wel zitten. In 2018 zei hij het al in een interview: “Electric bike, I think we might do an electric bike, yeah.”

Welke prijs plakt Tesla op elektrische fiets?

Misschien dat Elon Musk zijn plannen uit de ijskast haalt als hij ziet hoeveel geld mensen bereid zijn te betalen voor een elektrische fiets van Tesla. Die vraag werd ook in het onderzoek gesteld. Voor een e-bike van Toyota was het een relatief bescheiden 1741 dollar (1553 euro).

Mocht Mercedes met een elektrische fiets komen, dan zijn mensen al bereid om meer te betalen: 1912 dollar (1705 euro). Nog populairder is een e-bike van Audi (2170 dollar/1935 euro). Maar voor een elektrische fiets van Tesla tasten ze in Amerika graag diep in de buidel: de ondervraagden waren bereid om er 2254 dollar voor te betalen (2010 euro). Een gemiddelde VanMoof kostte (veel) meer ...



Afbeelding: e-bike van Urtopia