Deze 12 Europese landen houden hardnekkig vast aan de dieselauto

De dieselauto mag in Nederland dan wel in het verdomhoekje zitten, elders in Europa vindt de dieselauto nog gretig aftrek. Uit de Europese verkoopcijfers van juni 2023 blijkt dat in sommige landen zelfs meer dieselauto's zijn verkocht dan een jaar eerder. Wie zijn deze boefjes?

Het woord 'boefje' kun je met een korreltje zout nemen, want een moderne dieselauto is helemaal niet zo verkeerd als veel mensen denken. De CO2-uitstoot is per definitie lager dan van een vergelijkbare auto op benzine. Verder heeft een dieselauto tegenwoordig meer filters dan alle koffiefilters die je in de plaatselijke supermarkt vindt bij elkaar, zodat ook andere schadelijke stoffen tot een minimum beperkt blijven.

Ook hoeft in een dieselauto geen zwaar accupakket gemonteerd te worden waarvan de grondstoffen niet altijd op een duurzame manier gewonnen worden. Het verbruik van een dieselauto is daarbij relatief laag. Genoeg redenen om de dieselauto nog niet volledig af te schrijven. In de volgende Europese landen gebeurt dat dan ook niet.

In deze landen zit de dieselauto in de lift

Het land dat de grootste stijging van dieselauto's kent, is de dwergstaat Malta. Het aantal registraties steeg in juni 2023 met 146,9 procent in vergelijking met de maand juni een jaar eerder. Maar ook de Letse autokoper is de dieselauto nog lang niet beu. In Letland stegen de verkopen met 66,8 procent.

In absolute aantallen stelt dit allemaal nog niet zo veel voor (denk eerder in honderden dan duizenden) maar ook onze oosterburen schrijven de dieselauto nog niet af. In Duitsland groeiden de verkopen met 10,3 procent. En dan heb je het over serieuze aantallen, namelijk van 42.495 naar 46.860 stuks. Vandaar dat de nieuwe BMW 5-serie in Duitsland ook leverbaar is als diesel.



Ook de volgende Europese landen houden nog hardnekkig vast aan de dieselauto:

Bulgarije, +40,1 procent

Kroatië, +15,5 procent

Tsjechië, +20,5 procent

Griekenland, +53,7 procent

Cyprus, +9,5 procent

Litouwen, +51,8 procent

Polen, +2,1 procent

Roemenië, +22,4 procent

Slowakije, +6 procent

Italië dieselland no. 2

Het zijn dus vooral de Oost-Europese landen waarin de dieselauto populairder is geworden. Maar ook de Italianen gooien graag diesel in de tank van hun auto. Procentueel daalden de verkopen licht (-2,6) maar in juni 2023 werden in Italië nog altijd 25.427 dieselauto's verkocht, het hoogste aantal op Duitsland na. En ook in Frankrijk reden nog relatief veel nieuwe dieselauto's de showroom uit (17.708), al is dat een stuk minder dan in juni 2022 toen dat er 30.381 waren.

Diesel daalt in meeste landen

Wat er in Frankrijk gebeurt, is tekenend voor een groot deel van Europa. In de meeste landen daalde de verkoop van dieselauto's. In Nederland bijvoorbeeld met 10,1 procent (van slechts 436 naar een nog geringere 392 exemplaren). In totaal werden in afgelopen juni in de Europese Unie 139.595 nieuwe dieselauto's verkocht. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 154.061, een daling van 9,4 procent.

Marktaandeel elektrische auto's

En de elektrische auto dan? Die wint in de EU duidelijk aan populariteit. Er werden in juni 158.252 nieuwe elektrische auto's verkocht, een toename van 66,2 procent ten opzichte van juni 2022 toen er 95.218 stuks verkocht werden. Het marktaandeel van de elektrische auto bedraagt 15,1 procent. Dat is voor de eerste keer hoger dan dat van dieselauto's (13,4 procent).

Landen die er qua groei uitspringen zijn België (+220,8 procent), Estland (+200 procent), Ierland (+661,2 procent) en IJsland (+132,4 procent). In Nederland groeide de elektrische autoverkopen van 7308 in juni 2022 naar 13.892 in juni 2023, een toename van 90,1 procent.