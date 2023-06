Zo kun je geld besparen met een kenteken-check

Voordat je een tweedehands auto koopt, zijn er duizend-en-één dingen om na te gaan en te controleren. Je wilt tenslotte voorkomen dat je een kat in de zak koopt, of onnodig veel geld betaalt. Een kenteken check helpt hierbij.

Door een kenteken check te doen kun je achter waardevolle informatie komen die helpt bij de aankoop. We benoemen vijf belangrijke punten van een tweedehands auto waarover een kenteken check-rapport je meer vertelt.

1. Hoe lang is de APK nog geldig?

Een van de eerste dingen waar mensen naar vragen bij een tweedehands auto, is hoe lang de APK nog geldig is. Logisch ook, want dat maakt nogal een verschil. Lees je in de kenteken check dat de APK net vernieuwd is, dan weet je zeker dat je daar minimaal een jaar geen kosten aan hebt. Als de APK wel binnenkort verloopt, dan bestaat de kans dat je tegen kosten aan gaat lopen.

Let wel goed op: auto’s met APK kunnen ook kapot gaan. Maar een verse APK-goedkeuring geeft je wel een beetje zekerheid over zaken als de profieldiepte van de banden en de technische staat van de auto op het moment van de keuring.

2. Is het soms een importauto?

In een kenteken check-rapport lees je of de auto waar je oog op is gevallen een importauto is of niet. Hieronder leggen we uit waarom dat relevant is. En ook al hecht je daar zelf weinig waarde aan, de volgende eigenaar doet dat waarschijnlijk wel (lees: betere restwaarde).

Bij een importauto is de kans groter dat er met de kilometerstand geknoeid is. Bij een in Nederland geleverde auto heb je dankzij de Nationale Auto Pas de zekerheid dat de kilometerstand gewoon klopt.

3. Wat is het verbruik?

Het brandstofverbruik bepaalt voor een deel hoe hoog de maandelijkse kosten van je nieuwe oude auto uitvallen. Een kenteken check vertelt je het opgegeven verbruik van de auto die jij op het oog hebt. Daarbij wordt over het algemeen onderscheid gemaakt tussen snelwegkilometers, stadskilometers en het gemiddelde. Misschien is een grote suv met een dorstige V8 toch niet zo’n verstandig idee …

4. Wat is het gewicht van de auto?

In Nederland moet je wegenbelasting betalen voor alle auto’s met een verbrandingsmotor. Hoeveel je betaalt hangt af van de provincie waarin je woont en het gewicht van de auto. In een kenteken check-rapport staat het leeggewicht van de auto vermeld. Hiermee kun je op de website van de Belastingdienst de wegenbelasting berekenen.

5. Zijn er terugroepacties geweest?

Een terugroepactie vindt plaats als een autoproducent een systematische fout ontdekt in de techniek van een auto en deze op reeds verkochte modellen wil repareren of corrigeren. Een kenteken check vertelt jou of dit het geval is bij de auto waarin jij interesse hebt. Vervolgens vraag je de autoverkoper wat hier de gevolgen van zijn. Is het onderdeel al vervangen, of ben je de auto straks drie maanden kwijt omdat het een lastige klus is?

Conclusie

Je hebt hierboven vijf manieren gelezen waarop een kenteken check je kan helpen bij de aankoop van een tweedehands auto. Benut deze informatie maximaal om jezelf geld te besparen. Door bijvoorbeeld een lichtere auto te kopen (wegenbelasting), of een zuiniger model (verbruik). Of door een nieuwe apk los te peuteren bij de autoverkoper, zodat je die kosten zelf niet hebt. En je voorkomt dat je teveel betaalt voor een dubieuze importauto.