Wat zijn er toch veel auto's op de weg! De RDW komt met indrukwekkende cijfers

Wanneer we in de zoveelste file staan, bekruipt ons het gevoel dat er steeds meer auto’s in Nederland bijkomen. Dat voorgevoel blijkt te kloppen, zo bevestigen cijfers van de RDW.

De organisatie die verantwoordelijk is voor de registratie van gemotoriseerde voertuigen in Nederland maakt in een persbericht bekend dat er bijna 9,5 miljoen personenauto’s op kenteken staan in Nederland. Wanneer we er gemakshalve van uitgaan dat in Nederland ongeveer 18 miljoen mensen wonen, betekent dat dus dat per 2 Nederlanders er ruim 1 auto op kenteken staat.

Nog veel meer kentekens

Er staan echter nog veel meer voertuigen geregistreerd met een kenteken bij de RDW. In totaal bevat Nederland 15 miljoen gemotoriseerde voertuigen met een kenteken. Naast de 9,5 miljoen personenauto’s gaat het om ruim 1,3 miljoen brom- en snorfietsen, bijna 1,3 miljoen bedrijfswagens, bijna 1,3 miljoen aanhangwagens en opleggers en ruim 800.000 motorfietsen. Sinds 2022 zijn daar 720.000 (land)bouwvoertuigen bijgekomen, aangezien deze vanaf vorig jaar verplicht moeten worden geregistreerd.

Elektrisch aandeel stijgt langzaam maar zeker

De cijfers laten ook zien dat het aantal elektrische auto’s stijgt. Om te beginnen met personenauto’s: in Nederland staan momenteel ruim 390.000 elektrische personenauto’s op kenteken. Dit is een flinke stijging ten opzichte van het begin van dit jaar, toen het aantal elektrische auto’s op kenteken in Nederland nog 343.677 was. Een toename van ruim 10 procent dus. Dat brengt het aandeel van elektrische personenauto’s ten opzichte van alle personenauto’s die op kenteken staan op ruim 4 procent.



Het aandeel elektrische voertuigen van alle 15 miljoen voertuigen die op kenteken in Nederland staan is ook 4 procent. Bussen (16 procent) en snorfietsen (bijna 10 procent) stuwen dit percentage omhoog, maar het wordt bijvoorbeeld door motorfietsen (0,2 procent) weer naar beneden gehaald.