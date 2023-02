Prijsvergelijking: MG4 Electric verslaat zijn 3 grootste concurrenten op prijs

Is de goedkoopste uitvoering van de MG4 Electric compleet genoeg en zijn prijs van 30.785 euro laag genoeg om jou de dealerpanden van Nissan, Renault en Volkswagen voorbij te laten rijden? Een prijsvergelijking!

MG4 Electric

Bij de MG4 Electric is het aanlokkelijk om voor de versie met de grote batterij (64 i.p.v. 51 kWh), de lichtmetalen wielen en de 3-faselader te gaan, maar je steekt de meerprijs van 3500 euro misschien liever in je zak in deze dure tijden. Daarom slaan we aan het vergelijken met de basisversie van 30.785 euro. Dan valt op dat de kleine batterij van MG (51 kWh) groter is dan de kleine batterijen van Nissan, Renault en Volkswagen (39 tot 45 kWh). Maar ook dat MG nog een ouderwetse stalen velg met wieldop gebruikt, terwijl de andere merken altijd lichtmetalen wielen leveren. Verder plaatsen Nissan en Renault een achteruitrijcamera, terwijl MG en VW met sensoren werken. Hoe dan ook is de MG4 Electric veruit het goedkoopst.

Bij de totaalprijzen die wij vermelden, houden we géén rekening met de EV-subsidie van 2950 euro. Die gaat er dus nog af. Maar niet bij de Volkswagen ID.3 want die is te duur.

MG4 Electric 51 kWh

(350 km, 170 pk, 250 Nm)

Standard-uitvoering - 30.785 euro

Vrolijke kleur - 650 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Achteruitrijcamera - nee, parkeersensoren

16-inch lichtmetaal - nee, stalen velg

Totaalprijs - 31.435 euro

Duurder: Renault Megane E-Tech Electric

Koopjesjagers die een elektrische hatchback met adaptieve cruisecontrol willen, worden geen maatjes met de Renault-dealer. Want de automatische snelheidsregeling zit in een duur pakket, dat niet op de basisversie leverbaar is. Grote 18-inch wielen, een achteruitrijcamera en gewone cruisecontrol heeft de Renault Megane E-Tech Electric wel.

Renault Megane E-Tech Electric 40 kWh

(300 km, 130 pk, 250 Nm)

Equilibre-uitvoering - 37.590 euro

Vrolijke kleur - 950 euro

Adaptieve cruisecontrol - nee, gewone cruisecontrol

Achteruitrijcamera - standaard

18-inch lichtmetaal - standaard

Totaalprijs - 38.540 euro

Duurder: Nissan Leaf



Vóór de chiptekorten stuntte Nissan met de prijs van de Leaf. Dat gebeurt nu opnieuw: met 2950 euro korting betaal je 32.140 euro voor een Nissan Leaf met 39 kWh in Acenta-uitvoering. Vanwege de kleine batterij komt-ie niet zo ver als de MG4 Electric (270 versus 350 km), maar de standaarduitrusting is rianter, met lichtmetalen wielen en een achteruitrijcamera.

Nissan Leaf 39 kWh

(270 km, 150 pk, 320 Nm)

Acenta-uitvoering - 32.140 euro

Vrolijke kleur - 750 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Achteruitrijcamera - standaard

16-inch lichtmetaal - standaard

Totaalprijs - 32.890 euro

Duurder: Volkswagen ID.3

Het is belachelijk dat de voordeligste ID.3 liefst 45.990 euro moet kosten. Dat is de versie met 58 kWh. Er hoort ook een Volkswagen ID.3 met 45 kWh te zijn, maar die verdween vorig jaar stilletjes uit de prijslijst. Die kostte toen 33.490 euro. Hopelijk komt-ie snel weer terug, want met zulke hoge prijzen maakt VW het MG wel héél gemakkelijk om zieltjes te winnen.

Volkswagen ID.3 58 kWh

(426 km, 204 pk, 310 Nm)