Wat is beter: een hybride auto of een elektrische auto? Als je kijkt naar hoe betrouwbaar een hybride auto dan wel een elektrische auto is, wint de hybride auto. Dat zegt de Amerikaanse consumentenorganisatie Consumer Reports aan de hand van een recent onderzoek naar de betrouwbaarheid van auto's.

Consumer Reports kun je vergelijken met de Nederlandse Consumentenbond. Het doet jaarlijks onderzoek naar de betrouwbaarheid van auto's door leden te vragen of ze in het afgelopen jaar problemen met hun auto hebben gehad. Dit jaar verzamelde de consumentenorganisatie gegevens van meer dan 300.000 voertuigen met een bouwjaar van 2000 tot en met 2022. De data betreffen mogelijke probleemgebieden waaronder de motor, de transmissie en de elektronica van een auto.



Meest betrouwbare automerk

Uit het onderzoek van Consumer Reports komt naar voren dat Toyota het meest betrouwbare automerk is. Dubbel feest bij Toyota want zijn luxemerk Lexus is het op een na meest betrouwbare automerk. BMW houdt de Europese eer hoog, dit merk is in de top 10 van meest betrouwbare automerken op de derde plaats beland. BMW stond een jaar eerder nog op de 13de plaats.

Plek 4 en 5 zijn voor Mazda respectievelijk Honda waarmee maar weer eens bewezen wordt dat Japanse automerken de meest betrouwbare auto's maken.

Hybride auto meest betrouwbare categorie auto

Een andere uitkomst van het betrouwbaarheidsonderzoek, is dat een hybride auto in zijn algemeenheid de meest betrouwbare auto is. Elektrische auto's en grote pick-ups scoren juist het slechtst als het op betrouwbaarheid aankomt. Volgens het onderzoek is een elektrische auto dus minder betrouwbaar dan een hybride auto.

Hybride auto's die hoog in het betrouwbaarheidsonderzoek eindigen zijn de Lexus NX en Toyota Corolla. De Ford Maverick ook, maar die is in ons land niet leverbaar.



Batterij aan hybride auto's

Hoe komt het dat hybride auto's over het algemeen zo weinig kuren vertonen? Dat is voor een groot deel te danken aan Toyota. Het betrouwbaarste automerk produceert nu eenmaal een batterij aan hybride auto's. En Toyota's vinden in Amerika gretig aftrek. Elektrische auto's heeft Toyota minder. Hier komt echter binnen niet al te lange tijd verandering in, getuige deze vijf nieuwe elektrische Toyota auto's die eraan komen.

"Met de hoge autoprijzen van vandaag houden mensen hun voertuigen langer dan ooit," zegt Jake Fisher, senior director automotive testing bij Consumer Reports. "Een hybride auto kan jarenlang probleemloze kilometers opleveren, en is een uitstekend wapen tegen de huidige hoge brandstofprijzen."