HELP! Welke verzekering moet ik kiezen?

Het valt nog niet mee om de juiste verzekering voor je auto af te sluiten. Er zijn dan ook flink wat zaken om rekening mee te houden. De leeftijd van je auto speelt een rol, hoeveel je erin gaat rijden en natuurlijk ook hoeveel je wilt betalen voor de autoverzekering. En dan zijn er voor je gevoel ook nog eens duizenden aanbieders van verzekeringen. Dit artikel gaat je helpen bij het maken van de juiste keuze.

De verzekeringsmaatschappij

De eerste keuze die je moet maken is welke maatschappij je voor je autoverzekering wilt hebben. Het is verleidelijk om de goedkoopste te kiezen, maar dit is niet altijd de beste keuze. Deze keuze maak je voor een deel op gevoel. Veel autobezitters kiezen daarnaast voor een verzekeraar met een bekende, en dus vertrouwde, naam.

Het is slim om online wat verzekeraars te vergelijken. Dan kan je jouw voorkeuren invoeren en kom je vanzelf bij de beste keuze uit.

Soort verzekering

Een autoverzekering is verplicht. Dat is al heel lang zo geregeld in de wet. De goedkoopste verzekering is een WA verzekering. Dit kan je zien als een basisverzekering. Bij deze verzekering wordt schade die je aan andere auto’s veroorzaakt gedekt. Als er iets met je eigen auto is, krijg je niks uitgekeerd. Een WA verzekering kies je als je een wat oudere auto hebt.

Voor nieuwe auto’s is er eigenlijk maar één goede keuze, en dat is een allrisk verzekering. Als je net een auto van 50.000 euro hebt gekocht en je parkeert deze per ongeluk tegen een lantaarnpaal, krijg je de schade vergoed. Dat is het bij een auto van dat bedrag helemaal waard. Met een oude auto is het ook vervelend, maar qua schade een stuk minder kostbaar.

Als derde heb je een verzekering die tussen deze twee invalt. Dat is de verzekering WA + beperkt casco. Bij deze verzekering is behalve schade aan andere auto’s ook schade door externe factoren (storm en hagel bijvoorbeeld) en schade door inbraak en diefstal verzekerd.

Extra pakketten

Het lijkt wel een zorgverzekering waarbij je extra verzekeringen neemt voor onder meer je tanden. Bij een autoverzekering gaat het uiteraard om wat andere extra pakketten. Een van de voorbeelden is de Inzittendenverzekering. Die zit niet per definitie standaard bij de autoverzekering.

De Verkeersrechtsbijstandsverzekering is ook een handige. Het is al vervelend om betrokken te zijn bij een ongeluk. Het wordt nog vervelender als je er met de andere partij niet uitkomt. Daar komt deze verzekering van pas. Juridische zaken worden met deze verzekering vergoed. En dat is maar goed ook, omdat deze kosten behoorlijk snel kunnen oplopen.