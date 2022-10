Waarom jij je gezin liever vervoert in de Chinese BYD Atto 3 dan in sommige Duitse premium auto's

De 'vernielers' van veiligheidsorganisatie Euro NCAP hebben weer een aantal splinternieuwe auto's gesloopt. De motieven waren nobel en de resultaten waren deels opmerkelijk. Zo kreeg de Chinese BYD Atto 3 opvallend veel punten voor de veiligheid van zijn inzittenden.



Herinner jij je de Jiangling Landwind nog? In 2005 kreeg deze Chinese suv op grond van de behaalde crashresultaten nog het stempel 'levensgevaarlijk'. Sindsdien is er ontzettend veel gebeurd in autoland. Destijds waren we benieuwd wanneer de Chinezen 'eindelijk' zouden komen met serieuze auto's, nu vragen sommigen zich af wanneer ze weer weggaan ... Wat dat laatste betreft: We denken dat BYD een blijvertje is. De veiligheid van de Atto 3 is in elk geval geen reden om met de noorderzon te vertrekken.



Crashtest BYD Atto 3



De BYD Atto 3 is een elektrische crossover die de concurrentie aangaat met onder meer de Volkswagen ID.3 en de Kia Niro EV. Onze eerste indrukken van de auto waren prima. De meest recente crashtests van Euro NCAP onderstrepen die. Niet alleen vanwege de hoogst mogelijke totaalscore van vijf sterren, maar ook als we de resultaten nader bestuderen.

Uitstekende cijfers voor veiligheid inzittenden



Bij zijn crashtests onderscheidt Euro NCAP vier categorieën:

Veiligheid voor volwassen inzittenden Veiligheid voor kinderen in de auto Voetgangersveiligheid Actieve veiligheidssystemen

Noem ons egoïstisch, maar voor ons staat de veiligheid van de inzittenden voorop - de veiligheidscategorieën 1) en 2) dus. En met name in deze twee categorieën doet de BYD Atto 3 het uitstekend. Voor de veiligheid van volwassen inzittenden krijgt de auto een safety rating van 91 procent, voor kinderen in de auto 89 procent.



Alleen Mercedes EQE beter dan BYD Atto3



Met die beoordeling bevindt de BYD Atto 3 zich in de hoogste regionen van de meest recente crashtests. Ter vergelijking: de BMW 2-serie Active Tourer scoorde voor volwassen inzittenden 88 procent, en voor kinderen in de auto 81 procent. De BMW X1 komt tot 86 procent in categorie 1) en 89 procent in categorie 2). Nog beter doet de Mercedes EQE het, met 95 respectievelijk 91 procent.



Mazda CX-60 het vriendelijkst voor zwakke verkeersdeelnemers



Op het gebied van voetgangersveiligheid is de Mazda CX-60 een topper met een score van 89 procent. Ook in de categorieën 1) en 2) doet de Mazda het trouwens erg goed (88 resp. 91%). Kijken we naar de veiligheidsassistenten, dan staan beide BMW's bovenaan met 92 procent. De Volkswagen Golf en Mercedes EQE volgen op gepaste afstand in deze categorie, met 82 procent.



De Citroën C5 X haalt geen vijf, maar vier sterren, ondanks een mooie score van 87 procent voor kinderveiligheid. Zwak punt van de Fransman is de paaltest, waarbij het lichaam van volwassen inzittenden aan zware belastingen blootstaat. Daarnaast haalt de Citroën geen al te hoge beoordelingen voor voetgangersveiligheid en de veiligheidsassistenten.

Resultaten crashtests Euro NCAP, oktober 2022