Officieel: Audi stapt in de Formule 1! Maar waarom pas vanaf 2026?

Dat wordt een interessante interne strijd, want de Volkswagen Group stapt niet alleen met Porsche in de Formule 1, maar ook met Audi. Het merk uit Ingolstadt verschijnt niet volgend jaar al aan de start, maar pas in 2026. En dat heeft alles te maken met nieuwe F1-reglementen.

Audi zit in een spagaat. Het merk wil groen zijn en elektrisch, dus hoe verantwoord je dan een deelname aan de Formule 1? Door te verwijzen naar nieuwe reglementen die in 2026 van kracht worden, waarin een grotere nadruk komt te liggen op e-fuels (synthetische brandstoffen) en elektrificatie.

Maximum budget voor motorconstructeurs

Ook is Audi over de streep getrokken door het kostenplafond dat in 2026 ook gaat gelden voor motorconstructeurs. Op dit moment werkt de Formule 1 al met een maximum budget voor de teams, maar daar vallen de salarissen van de coureurs en enkele topmanagers, de marketingkosten en de motoren niet onder.

Audi heeft de motortestbanken al klaar staan

Over vier jaar mogen teams en constructeurs niet meer onbeperkt geld steken in het ontwikkelen van de aandrijflijn. Mooi voor Audi, want de fabrikant heeft al aangekondigd zelf de Formule 1-motoren te gaan bouwen. In het Competence Center Motorsport staan de testbanken al klaar. Ook wordt het personeel er uitgebreid.



Waarschijnlijk gaat Audi in zee met Sauber

Met welk team Audi in zee gaat, is nog niet bekend. Er gaan geruchten dat het Sauber wordt, dat nu nog gesponsord wordt door Alfa Romeo. Audi heeft naar verluidt ook gesprekken gevoerd met McLaren, maar daar lukte het niet om tot een overeenkomst te komen.