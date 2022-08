Occasion kopen? Auto's van dit merk hebben vaak een teruggedraaide teller

Het terugdraaien van een kilometerteller is sinds 2014 verboden. Toch rijden er in Nederland zo'n 210.000 auto's rond met een onlogische kilometerstand. Een opvallend groot deel daarvan is van één merk. Hoe kan dat?

Wat zijn de risico's van een auto met een teruggedraaide tellerstand? Voor jou als koper heeft dat vooral te maken met kosten. Een auto die in werkelijkheid meer gelopen heeft dan de teller aangeeft, is waarschijnlijk in een slechtere conditie dan je denkt. En dus krijg je waarschijnlijk te maken met hogere kosten voor onderhoud en reparatie. Bovendien heb je bij aankoop van jouw occasion te veel betaald, omdat de prijs vaak deels is gebaseerd op de kilometerstand.

Slechts 1,9 procent een onlogische tellerstand

In absolute aantallen valt het probleem in Nederland wel mee, zo blijkt uit een onderzoek van vergelijkingssite Slimster. Van alle bij de RDW bekende auto's heeft slechts 1,9 procent een onlogische kilometerstand (zo'n 210.000). Mogelijk is het werkelijke aantal hoger, want over 24,3 procent van de tellerstanden kan de RDW geen oordeel vellen. Dat kan komen doordat een auto uit het buitenland komt, waardoor de RDW een deel van de tellerinformatie mist.

Eén merk heeft de meeste onlogische tellerstanden

Opvallend is dat één merk eruit springt als het aankomt op onlogische kilometerstanden. Van 1 op de 18 Chevrolets in Nederland is de tellerstand onlogisch. Daarna volgen Volkswagen, Mercedes, Ford en Alfa Romeo (allemaal ongeveer 1 op 50). In de praktijk is het echter niet zo slecht gesteld met de auto's van Chevrolet. Veel ervan zijn geïmporteerd uit de Verenigde Staten, waarna de kilometerstand veranderd moet worden van mijlen naar kilometers. Dat verklaart waarschijnlijk de vele onlogische standen.