Auto Review 9 in de webshop - Deze Kia is sneller dan een Porsche 911

Kia. Dat was twintig jaar geleden toch zo’n grijsgrauw budgetmerk met net-niet-modellen als de Pride, Magentis en Clarus? Ja, maar niet meer. Het Koreaanse merk is uitgegroeid tot verkoopleider op de Nederlandse markt en pionier op het gebied van elektrische auto’s.

Neem de Kia EV6 GT bijvoorbeeld. De elektrische suv is sneller dan een Porsche 911 en minder dan de helft zo duur. Kia laat de Europese concurrentie peentjes zweten, want de sportieve EV6 GT laadt net zo snel als-ie gaat. En dat kunnen de meeste andere EV’s niet …

Wij zoeken lezers met bijzondere auto's

Maar wacht, er is meer ... ook voor mensen die nog niet toe zijn aan elektrisch rijden. Aan die mensen willen we een oproep doen. Heb je een interessante klassieke auto of misschien een jonger model dat je bijna nooit meer ziet. Neem contact met ons op. In Auto Review 9 zie je namelijk ons eerste lezersverhaal, van Thijs van der Zande en zijn originele Citroën BX.

Bestel Auto Review 9 in onze webshop

Meer daarover lezen? Ga naar onze webshop en bestel de nieuwste Auto Review. Daarin lees je ook dit ...