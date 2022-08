De 840 pk sterke McLaren Solus GT is allesbehalve zielloos

De wat?! De McLaren Soulless? Ja, zo klinkt de naam van de nieuwste Mclaren misschien, maar zielloos is-ie absoluut niet. Sterker nog, de McLaren Solus GT is een verrassende stap terug in de tijd, want aan zijn lijf geen hybridetechniek, stekkers of laadpalen. Achterin het eenzits circuitspeeltje ligt - hallelujah! - een 'ouderwetse', atmosferische V10, die maximaal 10.000 toeren draait.

Zouden de miljonairs en miljardairs van deze wereld niet eens gek worden van al die gelimiteerde supercars. Fabrikanten als Aston Martin, Bugatti, Ferrari, Porsche en Lamborghini stellen de ene na de andere speciale editie voor. Het begint zo langzamerhand toch wel heel erg naar geldklopperij te rieken. Vroeger kwam er eens in de tien jaar misschien een zeldzaam verzamelaarsobject op de markt, nu is het bijna iedere maand.

McLaren Solus GT komt uit een videogame

Op de afgelopen Monterey Car Week in Californië was het weer raak. Bugatti stelde de Mistral voor, Bentley trok het doek van de Batur, Koenigsegg ging met de CC850 terug naar zijn beginjaren en Mclaren bracht een videogame-auto tot leven. Want ja, de Mclaren Solus GT stamt al uit 2017, toen hij in digitale vorm werd geïntroduceerd in het PlayStation-spel Gran Turismo Sport.

Geen twinturbo V8, maar een zowaar een V10

De echte Solus GT is niet per se mooi, maar wel enorm spectaculair. Hij wordt aangedreven door een V10-racemotor van de Engelse specialist Judd Power. Het blok is 5,2-liter groot, heeft geen turbo's en draait maximaal 10.000 toeren. Zijn vermogen van 840 pk en 650 Nm koppel worden via een sequentiële zevenbak aan alleen de achterwielen doorgegeven.

Solus GT weegt niet meer dan 1000 kilo

In de wereld van de huidige supercars zijn dat geen uitzonderlijke getallen, maar de Solus GT is geen supercar, hij is een racewagen. In zijn cockpit, waarvan het glas naar voren schuift, is plaats voor slechts één persoon. De nieuwe McLaren is met zijn 1000 kilo een vedergewicht. Eentje die in 2,5 seconden naar 100 km/h sprint en een top van ruim 320 km/h haalt. Nog indrukwekkender is de maximale downforce die zijn spoilers en diffusers opwekken: 1200 kilo.



Oplage van 25 stuks à raison de 3,6 miljoen dollar

McLaren bouwt niet meer dan 25 exemplaren van de Solus GT. We zeggen het er maar weer bij: allemaal zijn ze verkocht. Wat de gelukkige klanten voor dat privilege hebben betaald, is niet bekend. Naar verluidt ligt de vanafprijs van de Solus GT op meer dan 3,6 miljoen dollar. De euro is op het moment niet zo sterk, dus omgerekend komt dat neer op 3,59 miljoen euro.