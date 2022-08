Zo hard als deze elektrische auto driftte een elektrische auto nog nooit

Zie je de foto boven dit verhaal. Links van de auto, buiten het zicht van de camera, staat een heel groot Guinness World Records-boek, waar de bestuurder al driftend in probeert terecht te komen. En dat is gelukt: deze voor ons onbekende elektrische auto is met voorsprong de allersnelst driftende EV ooit.

Jullie weten wat driften is? Je zet een auto dwars en glijdt met rokende banden als een krab door de bocht. Meestal doe je dat niet op een enorme snelheid, maar het Chinese merk Zeekr wilde de grenzen opzoeken. Dit is de Zeekr 001, die ooit zijn leven begon als de Lynk & Co Zero Concept, een elektrische suv met vierwielaandrijving, 545 pk en 768 Nm koppel. De sprint naar 100 km/h zou in 3,8 seconden afgelopen moeten zijn. Zeekr belooft een topsnelheid van meer dan 200 km/h.

Snelste elektrische drift ooit

En dat geloven we, want de Zeekr 001 heeft zojuist het record gezet voor de snelste elektrische drift ooit, met een snelheid van 208 km/h. Is dat rap? Jazeker, maar het absolute driftrecord ligt nog een eindje verder weg. Het staat op naam van een Nissan GT-R uit 2016. We kunnen er met ons hoofd niet bij (hoe doe je dit in vredesnaam?), maar de Japanse sportwagen wist een drift neer te leggen met een snelheid van 305 km/h.