BMW is het oneens met Auto Review-collega Bart en gaat waterstofauto's bouwen

Auto Review-collega Bart gelooft niet in waterstof, schreef hij vorige maand. Maar BMW gelooft weer niet in Bart, want het merk heeft zojuist aangekondigd met waterstofauto's te komen. Ze zijn samen met Toyota ontwikkeld en komen in 2025 op de markt.

In september 2021 onthulde BMW de iX5 Hydrogen Concept, die met twee waterstoftanks van in totaal 12 kilo een flinke range heeft (BMW weet nog niet hoeveel precies). Volgens BMW gaat de iX5 Hydrogen eind 2022 al in een beperkte serieproductie. Een groot voordeel van een waterstofauto is dat hij binnen drie tot vier minuten is vol te tanken. Met een elektrische auto ben je nu nog minstens 25 minuten bezig. Het nadeel, dat collega Bart in zijn artikel ook al benoemde, is dat er momenteel vrijwel geen tankstations met waterstof zijn. Althans, in Nederland niet.

'Brandstofcel met name relevant voor grote BMW's'

"Wij zien dat brandstofceltechnologie met name relevant is voor grotere SUV's", zei de Nederlandse verkoopdirecteur van BMW, Pieter Nota, tegen het Japanse Nikkei. "Wij geloven in het belang van verschillende technologieën: elektrische auto's, waterstofvoertuigen, maar ook efficiënte benzinemotoren. Het laadnetwerk voor EV's is immers nog niet overal ter wereld even goed ontwikkeld." Nota voegde daaraan toe dat de schaarste aan metalen voor batterijproductie (lithium, kobalt en nikkel) en het tekort aan computerchips ook obstakels zijn voor de overgang naar elektrische auto's.

Ontwikkeling waterstofauto's samen met Toyota

"We werken samen met Toyota aan verschillende projecten", aldus Nota. De BMW Z4 en Toyota Supra zijn onderhuids gelijk. Alleen door de ontwikkelingskosten te delen, konden de modellen winstgevend worden gemaakt. De markt voor cabrio's en sportwagens is de laatste decennia steeds kleiner geworden. In het geval van de Z4 / Supra had BMW de leiding, maar op het gebied van waterstofauto's heeft Toyota de meeste ervaring (er zijn al twee generaties van de Mirai). De nieuwe BMW's met brandstofceltechnologie komen in 2025 op de markt.