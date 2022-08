Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 30

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin BMW een nieuwe instap-i4 aankondigde en Porsche ons enorm liet schrikken. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Geen budget voor een BMW i4? Even wachten, er komt een nieuwe instapper aan

Een BMW i4 is er in twee smaken. De 544 pk sterke M50 is er vanaf 73.429 euro, voor een eDrive40 met 340 pk ben je minstens 60.630 euro kwijt. Zit-ie daarmee boven je budget? Geen nood, er komt een nieuwe instapper aan: de BMW i4 eDrive35.



+ Top - Niet voor muurbloempjes! Deze regenboog-McLaren kost je ruim 2,7 miljoen euro

Alsof een Mclaren Elva nog niet opvallend genoeg is, bestelde de eerste eigenaar van dit exemplaar hem in een regenbooglak. Je zag iets dergelijks vaak in de jaren negentig op TVR's: een carrosseriekleur die van kleur verschiet als je er vanuit een andere hoek naar kijkt.



+ Top - Rijd jij Tesla? Dat word je mogelijk deze week de ruimte in geschoten

Deze week lanceert het ruimtevaartbedrijf SpaceX een Falcon 9-raket met aan boord de Korea Pathfinder Lunar Orbiter, een satelliet die het maanoppervlak gaat onderzoeken. Ook mee op de ruimtereis zijn een paar duizend Tesla-rijders, die met hun foto op een mozaïek zijn geëtst.



- Flop - Aaaahhh, onze ogen!! Porsche, wat doe je ons aan met deze Cayenne Cabrio?

'Waarom er maar één Porsche Cayenne Cabrio is', kopt de officiële perssite van Porsche. Nou, dat kunnen we je wel vertellen. Omdat het ding gruwelijk is, net als de Nissan Murano CrossCabriolet.



- Flop - Waarom de Volkswagen Golf na bijna vijftig jaar gaat verdwijnen

De achtste generatie van de Volkswagen Golf krijgt volgend jaar een tussentijdse update. Of er een negende generatie komt, is allesbehalve zeker, geeft Volkswagen toe. Het zou niet rendabel zijn om een nieuwe Golf te ontwikkelen.



- Flop - Onderzoek: 'Absurde gedrag Elon Musk schrikt potentiële Tesla-kopers af'

Elon Musk was ooit de nieuwe golden boy. Een soort Tony Stark, maar dan echt, met een eigen ruimtevaartbedrijf en natuurlijk Tesla. Maar sinds hij de rijkste man ter wereld is geworden en zich steeds vreemder gedraagt op sociale media, knappen steeds meer mensen op hem af. Ook potentiële Tesla-kopers.