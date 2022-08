Geen budget voor een BMW i4? Even wachten, er komt een nieuwe instapper aan

Een BMW i4 is er in twee smaken. De 544 pk sterke M50 is er vanaf 73.429 euro, voor een eDrive40 met 340 pk ben je minstens 60.630 euro kwijt. Zit-ie daarmee boven je budget? Geen nood, er komt een nieuwe instapper aan: de BMW i4 eDrive35.

De BMW i4 eDrive35 komt - of all places - eerst in Canada op de markt en wordt daarna uitgerold over andere landen. Hij gaat in november in productie in München en verschilt op twee belangrijke punten van de i4 eDrive40. Hij heeft een minder sterke elektromotor op de achteras (286 pk en 400 Nm) en een kleinere batterij van 66 kWh netto. De i4 eDrive40 komt tot 80 kWh.

BMW i4 eDrive35 met 100 kilometer kleinere actieradius

Op papier is die laatste goed voor een actieradius van 590 kilometer. In de i4 eDrive35 moet je het doen met 490 kilometer. Interessant is ook dat de aankomende instapversie minder snel kan laden. Als je bijvoorbeeld bij Fastned aankoppelt, tankt het batterijpakket met maximaal 180 kW elektriciteit. De duurdere twee i4's halen op hun top 200 kW.

Wanneer de i4 eDrive35 komt en wat-ie kost nog niet bekend

Wat de uitrusting van de BMW i4 eDrive35 zal zijn, is nog niet precies bekend (de vanafprijs ook nog niet). Maar het lijkt erop dat je aan boord geen opties tekort komt. Sowieso heeft de eDrive35 het grote gebogen dashboarddisplay met daarop het nieuwste infotainmentsysteem. Langzaam is de nieuwe i4 ook niet, met zijn lagere vermogen. In 6 tellen zit je op 100 km/h.