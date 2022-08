Nieuwe Suzuki Swift een beetje nieuw, maar vooral meer van hetzelfde

De Suzuki Swift heeft sinds 2004 een evolutie doorgemaakt, van de duidelijk aan elkaar verwante eerste en tweede generatie tot aan het huidige model, dat de ontwerplijn doorzet. Volgend jaar komt een nieuwe Swift op de markt, die - zoals je op deze foto's kunt zien - wederom vasthoudt aan hetzelfde principe.

De huidige Suzuki Swift stamt uit 2017. Hij staat op een ander platform dan de eerste twee generaties, genaamd HEARTECT. We zijn overigens de Swift uit de jaren tachtig en negentig niet vergeten (it's a giant Suzuki!). Alleen heten die officieel geen Swift, maar Suzuki Cultus. Ze zijn internationaal onder talloze namen verkocht, zoals Suzuki SA310, Suzuki Khyber, Suzuki Forsa, Suzuki Extra, Suzuki Eleny, Geo Metro, Holden Barina, Pontiac Firefly, Subaru Justy, en nog veel meer.



Nieuwe Suzuki Swift op basis van zijn voorganger

In 2023 zullen we kennismaken met een nieuwe Swift. Hij staat op dezelfde HEARTECT-basis en krijgt een uiterlijk dat in grote lijnen gelijk is aan zijn voorganger. Zoals je op deze spionagefoto's kunt zien, komen de proporties van de carrosserie overeen en zijn er ook overeenkomsten te zien aan de voor- en achterkant, zoals de lichtunits en grille. Naar verwachting komt het interieur grotendeels overeen met dat van de huidige Swift.

Ook volwaardige hybridetechniek leverbaar?

In Nederland levert Suzuki de Swift met een 83 pk leverende mild-hybrid aandrijflijn en als 129 pk sterke Swift Sport. Mogelijk wordt er gewerkt aan volwaardige hybridetechniek voor de Swift. Logisch zou zijn dat die techniek van Toyota komt. De Suzuki Swace (een hybride) en Across (een plug-in hybride) zijn een licht vermomde Toyota Corolla Touring Sports en Toyota RAV4, die Suzuki vooral op de markt heeft gebracht om te voldoen aan Europese uitstooteisen.