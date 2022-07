Nieuwe Honda Civic Type R is snelste ooit! Althans, dat moeten we maar geloven ...

Wat een vreemde onthulling, van de nieuwe Honda Civic Type R! Het model is de snelste, krachtigste en spannendste ooit, ronkt het persbericht. Om vervolgens nergens te vertellen hoe snel, hoe krachtig en hoe spannend dan. Rare jongens, die Japanners van Honda.

Goed nieuws voor hot hatch-liefhebbers die het uiterlijk van de vorige Honda Civic Type R toch iets te veel van het goede vonden. Het model was op z'n zachtst gezegd opvallend, met een krankzinnige achtervleugel en een overdaad aan gaten, vinnen, vouwen en randen.

Uiterlijk Honda Civic Type R stuk subtieler

De vandaag onthulde Civic Type R oogt een stuk subtieler, met nog steeds een flinke spoiler achterop en drie uitlaatpijpen à la Ferrari 458, maar minder drukte in de rest van het ontwerp. Met de vorige generatie durfde je eigenlijk nergens te verschijnen, zeker niet zakelijk, maar met deze blijf je misschien nét onder de radar.

Volgens Honda is de nieuwe Civic Type R lager en breder dan de reguliere Civic, met in de wielkasten Michelin Pilot Sport 4S-banden om 19-inch lichtmetalen wielen. "Het exterieurdesign straalt nu een gevoel van eenheid uit", schrijft Honda. Waarmee het merk zijdelings toegeeft dat het ontwerp van de vorige een beetje een chaos was.

Het gros van de aanpassingen aan de Civic-koets is functioneel, aldus Honda, met een vleugel, een diffuser en andere aero-elementen die voor downforce zorgen. De indrukwekkende grille onder het rode Honda-logo op de neus voedt de gulzige 2.0 VTEC-motor met lucht.

Vandaag is rood, in het Type R-interieur ...

Rood is de traditionele kleur van het sportieve Type R-label, dus kom je dat in het interieur veelvuldig tegen, op de stoelen op de vloermatten, in de digitale cockpit. Als de Civic Type R in 2023 in Europa op de markt komt, is hij te bestellen in wit, rood, blauw, zwart en grijs.

Doorontwikkeling VTEC-blok met nieuwe turbo

Over de krachtbron voorin de Type R weten we eigenlijk nog niks. Hij is een doorontwikkeling van de 2,0-liter viercilinder in de vorige generatie, die 320 pk en 400 Nm leverde. De nieuwe motor heeft een andere turbo gekregen en is gekoppeld aan een verbeterd uitlaatsysteem. Wat dat doet met het vermogen en koppel wil Honda gek genoeg niet vertellen.

Alleen handgeschakelde zesbak met autoblipper

De fabrikant levert de nieuwe Type R alleen met een handgeschakelde zesbak met automatische blipfunctie. Dat betekent dat er automatisch tussengas wordt gegeven als je terugschakelt. Stoppen doe je in de spierballen-Civic met Brembo-schijven en klauwen, je circuitprestaties bijhouden met de speciale Honda LogR-app.